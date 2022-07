Le conseiller municipal MCG Daniel Sormanni a déposé une dénonciation pénale. Image: Montage watson

Scandale à Genève: «Soit l'élue verte ment, soit elle est incompétente»

La communication de la Ville de Genève sur l'affaire du marteau-piqueur est très critiquée à droite. L'honnêteté et la compétence de Dominique Perler sont mises en doute. Un élu MCG a par ailleurs déposé une dénonciation pénale.

Le feuilleton continue. Après le retrait de la plainte du Conseil administratif de la Ville de Genève contre les manifestants qui ont cassé une route au marteau-piqueur mercredi dernier, Léman Bleu a révélé ce jeudi 30 juin que le conseiller municipal MCG Daniel Sormanni a déposé une dénonciation pénale. Celle-ci porte sur trois chefs d'accusation:

Abus d’autorité

Gestion déloyale des intérêts publics

Dommage à la propriété

Rappel des faits

Les manifestants en question avaient entrepris cet acte en signe de protestation pour plus de verdure dans le quartier des Pâquis. Or, la membre de l'exécutif Frédérique Parler, du parti Les Verts, était au courant de l'action qui allait être menée et l'avait même validée de manière informelle, révélait la RTS ce lundi 27 juin.

La raison du retour en arrière de la Ville tient à une forme de mea culpa de la part de l'élue. Celle-ci a en effet déclaré qu'elle était responsable d'erreurs d'appréciation qui «auraient pu laisser penser aux associations actif-trafiC et Survap qu’elles avaient obtenu l’assentiment de la Ville de Genève». Dans le même temps, une enquête externe sera menée pour éclaircir les dernières zones d'ombre. Cette décision fait grincer des dents à droite.

Des raisons de douter

C'est le cas du PLR genevois, qui lundi soir appelait à la démission de Frédérique Parler si les faits qui lui étaient imputés venaient à être confirmés. Le parti bourgeois avait d'ailleurs déposé une motion spéciale qui demandait au Conseil administratif d'offrir des réponses claires et de maintenir le dépôt de plainte, requête qui a été rejetée. Le membre du comité du PLR Genève Bryan Lio Giudice, qui se réjouit avec son parti du fait qu'il y aura maintenant des explications, remet en question la communication de la Ville:

«Il me semble que nous avons affaire à une jolie pirouette politique» Bryan Lio Giudice, membre du comité du PLR Genève

Plusieurs éléments lui font dire cela. Le premier a trait à l'objet de la plainte qui a été abandonnée: «On porte plainte parce qu’il y a des dommages sur des biens publics. Cette action a véritablement eu lieu, ces faits existent. Alors, pourquoi on retire ensuite la plainte si elle portait là-dessus?» Le communiqué du Conseil administratif, qui ne souhaite pas s'exprimer davantage, indique que c'est parce que les manifestants ont pu croire que leur action était approuvée par les autorités qu'il n'y a plus de motif pour les poursuivre.

«Certes, sourit Bryan Lio Giudice, mais si la plainte avait été maintenue, la justice, la vraie justice, aurait fait son travail. Pourquoi diable le Conseil administratif décide d’engager plutôt un juge à la retraite?» Et le libéral-radical mentionne une troisième raison d'être sceptique vis-à-vis de la communication de l'exécutif:

«Le Conseil administratif assure que le contribuable ne paiera pas pour ça. Vous en connaissez beaucoup, vous, des magistrats à la retraite qui travaillent pro bono? Ce travail va certainement coûter bien plus que la réfection du bitume» Bryan Lio Giudice, membre du comité du PLR Genève

Ce n'est pas tout. Selon Bryan Lio Gidudice, il y a des éléments contradictoires dans les déclarations de Frédérique Perler, par la voix de l'exécutif. «Si l’objectif n’était pas le dégrappage du bitume, pourquoi les ingénieurs de l’état civil les auraient conseillés pour les lieux et seraient venus sur place?», se demande le politicien. «Il semble qu’il ait été clair qu’ils allaient creuser dans le bitume, et cela est forcément illicite.» Et le député de tirer cette conclusion cinglante:

«Soit Frédérique Perler ment, soit il y a vraiment eu une erreur d’appréciation et c’est alors de la très grosse incompétence. Je lui laisse le choix entre les deux» Bryan Lio Giudice, membre du comité du PLR Genève

Une affaire plus large que le trou creusé dans la route

Egalement contacté par watson, le député municipal Yves Herren, qui a claqué la porte des Verts pour rejoindre les Vert'libéraux il y a quelques mois, confie en avoir marre de ces polémiques. «C’est un peu simpliste de demander la démission de l’élue, comme l'a fait le PLR lundi! On se croirait en Grande-Bretagne», lance-t-il. «Il serait temps pour tout le monde d’être constructif.» Comprendre: y compris les activistes écologistes.

L'élu PLR nie verser dans la polémique: pour lui, c’est la crédibilité du collège entier qui est en jeu aujourd'hui. Et ce, indépendamment de leur communication alambiquée: «Vous avez un devoir quand vous êtes au Conseil administratif, c’est de faire respecter les lois.» Sur le fond, Yves Herren est d'accord: «Endommager des biens publics, ce n’est jamais une bonne idée. Les lois doivent être respectées. Faire des projets vaut mieux que de casser des routes.»

D'ailleurs: «Si j’ai rejoint les Vert’libéraux, c’est aussi parce que je suis fatigué de cette guerre des tranchées idéologiques entre la gauche et la droite, qui dessert la collectivité» Yves Herren, conseiller municipal indépendant

Il y a tant de manières de s’engager en Suisse, pointe l'élu: référendums, initiatives, pétitions, associations, manifestations pacifiques… Lui-même avait pratiqué le sit-in, à l'époque. Les méthodes ont changé, le discours des Verts aussi. Comme cette déclaration du conseiller d'Etat écologiste Antonio Hodgers, qui fait une différence entre l'atteinte aux personnes et l'atteinte aux biens:

«Que des militants bousculent cet Etat de droit pour attirer l’attention fait partie de l’ordre démocratique. Ma limite est évidemment la non-violence à l’égard des personnes» Antonio Hodgers, conseiller d'Etat genevois Vert

Cette énième genevoiserie s'ajoute en peu de temps à l'affaire de l'interdiction de la viande dans les repas officiels des élus verts, qui a divisé le parti, ou à l'affaire du rabais de 20% offert aux femmes par la Ville pour la culture et les loisirs, qui aurait justement provoqué la démission d'Yves Herren, entre autres départs. A l'interne des Verts, aucune voix critique ne souhaite commenter. Pour combien de temps? On l'aura compris: si la route du quartier des Pâquis a vite été reconstruite, l'affaire, elle, est loin d'être close.