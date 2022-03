Mort d'un célèbre avocat genevois

Mon Dominique, tu étais un brillant avocat doté d’une intelligence et d’un talent hors norme, mais avant tout, tu étais mon Ami.La vie ne t’a pas épargné, tu t’es battu comme un lion durant de longues années et aujourd’hui c’est fini, tu dois te sentir soulagé, moi aussi, car je sais que là ou tu te trouves, tu à enfin retrouvé la paix.

Tu vas me manquer.

Anthony Delon