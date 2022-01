Un homme tué par balle à Vernier (GE), son épouse arrêtée

En dépit des premiers soins qui lui ont été prodigués, le trentenaire a perdu connaissance et a cessé de respirer peu avant l'arrivée de l'ambulance. Les massages cardiaques n'ont pas pu le réanimer et son décès a été constaté à 22h50, précise le Parquet dans un communiqué.

Plus de 30 000 cas par jour attendus en Suisse ce mois de janvier

La moitié de la population suisse pourrait tomber malade du Covid-19 en quelques semaines, indique à la SonntagsZeitung Richard Neher, membre de la Taskforce de la Confédération. Avec la propagation actuelle d'Omicron dans le pays, le variant pourrait continuer de circuler jusqu'à l'hiver prochain.

Une contamination à hauteur de 30 000 cas Covid journaliers est vraisemblable pour janvier, assure Richard Neher dans une interview au SonntagZeitung publiée ce samedi 1er janvier. Si on prend seulement 20 000 cas par jour enregistrés et un nombre équivalent de cas non recensés, on peut déduire qu'environ 3% de la population se fait infecter chaque semaine, note l'expert.