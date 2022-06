L'accord entre Uber et Genève laisse les chauffeurs sceptiques

Dans un récent arrêt, le TF a considéré que les chauffeurs travaillant pour Uber étaient des salariés et non pas des indépendants, comme le soutenait la multinationale. Cette décision a eu pour conséquence la suspension des activités d'Uber à Genève le temps pour l'entreprise de s'adapter aux nouvelles règles. (ats)

Afin de respecter la loi , Uber entend passer par des entreprises partenaires. Celles-ci emploieraient les chauffeurs qui utilisent l'application du géant californien. Pour le SIT, la solution qui a été trouvée entre l'Etat de Genève et Uber est «bancale». Le syndicat demande à être consulté pour avancer ses propositions.

Bonne nouvelle pour les chauffeurs d'Uber à Genève, et dans les autres cantons?

A Genève, le scepticisme domine dans les rangs des chauffeurs Uber à propos de l'accord qui a été passé entre le canton et la multinationale californienne afin de permettre à cette dernière de continuer son activité au bout du lac, en conformité avec un arrêt du Tribunal fédéral (TF).

L'accord conclu entre les autorités genevoises et la direction d’Uber a soulagé de nombreux clients, mais n'enthousiasme pas les chauffeurs. Le syndicat qui les représente parle de «solution bancale».

