Non, jamais entendu parler

Oui, j'étais au courant Non, jamais entendu parler

Pour rappel, cette mesure concerne les fumeurs de cigares et cigarettes. Les vapoteurs ne sont pas inquiétés. (sia)

Les communes devront se charger de communiquer clairement l'information par une affiche ou un marquage au sol qui délimitera une zone fumeurs, comme c'est déjà le cas sur les quais des gares à Genève et Lausanne notamment.

Depuis samedi 9 avril, le quotidien de nombreux Genevois et Genevoises a changé. Il est désormais interdit de fumer aux abords de certains lieux dans le canton, arrêt de bus et écoles compris, a annoncé le Conseil d’Etat .

Plus de «Suisse»

A Genève, fumer aux arrêts de bus ou aux abords d'une école est désormais passible d'une amende (très) salée. On vous explique tout.

Les plus lus

Des tsars à Poutine, le Kremlin a souvent poussé les réfugiés vers la Suisse

La guerre entre la Russie et l’Ukraine pousse les populations vers l’Ouest. Ce n’est pas la première fois que la Suisse accueille des personnes réfugiées en provenance de l’Est. Aperçu historique.

L’offensive contre l’Ukraine menée par Vladimir Poutine a entraîné un exode au sein de l’Europe, sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Une vaste majorité des personnes fuyant la guerre a trouvé refuge en Pologne et compte, si possible, y demeurer, dans l’espoir d’un rapatriement prochain. Une petite partie de celles et ceux qui ont dû tout abandonner viendra trouver refuge en Suisse.