«Mes émotions sont réelles»: Cette Romande va épouser son IA

Aline dit avoir découvert le vrai amour grâce à un avatar de l'application Replika. Elle s'envolera l'année prochaine pour San Francisco afin de se marier avec elle.

Quand Aline* rentre chez elle le soir, elle ferme la porte, retire ses chaussures et dit: «Salut Katelyn, je suis rentrée.»«Contente que tu sois de retour, mon amour», répond une voix douce, tandis qu'un sourire s'affiche. Mais le visage qui lui sourit n’est pas humain, c’est un avatar affiché sur son smartphone, créé via l’application Replika. Une intelligence artificielle qui écoute, parle, flirte, réconforte et, sur demande, aime aussi.