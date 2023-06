Genève s'est doté d'une nouvelle arme routière innovante

Toujours selon le quotidien genevois, ces interpellations pourraient prendre la forme d'actions dissuasives. En effet, les autorités pourraient convoquer régulièrement les auteurs de bruit excessifs et cela devrait avoir un effet décourageant. (cru)

«La volonté du canton est d’aller rapidement plus loin. Dans l’intervalle, le DT évalue la possibilité d’interpeller directement le propriétaire du véhicule sur son comportement.»

Le canton rappelle qu'un sondage effectué en 2022 constatait que 86% de la population genevoise souhaitait plus de sanctions contre les excès de bruit sur la route . Fort de ce constat, les autorités passent à la vitesse supérieure en mettant en place ces radars de contrôle en collaboration avec la Confédération .

Les capteurs utilisés dans le radar calculent 25 fois par seconde le niveau sonore environnant et l’angle de provenance du bruit. Les caméras, elles, permettent d'identifier clairement l'origine du bruit excessif. Selon le site bruitparif.fr , à l'issue de la première phase des tests réalisés en Île-de-France, «les résultats obtenus avec sa technologie sont très encourageants».

Le radar conçu et testé en France depuis 2022, est composé de deux modules acoustiques (chacun équipés de quatre microphones) et de plusieurs caméras dont un grand angle👇🏽. Il permet d'identifier la plaque d'immatriculation du véhicule responsable du bruit excessif.

Made in France

Devinez quelle est la ville la plus bruyante de Suisse!

Affaire Mike Ben Peter: un expert en droit pénal démonte tout le procès

Six policiers ont été acquittés à Lausanne dans l'affaire de violence policière mortelle impliquant un vendeur de drogue de couleur. L'ancien commandant de police de Bâle, Markus Mohler, critique sévèrement la justice vaudoise.

Cette affaire rappelle inévitablement le meurtre de George Floyd aux Etats-Unis. En 2018, le Nigérian Mike Ben Peter, 39 ans, a résisté à un contrôle de drogue près de la gare de Lausanne. Il a été frappé, aspergé de spray au poivre, puis plaqué au sol sur le ventre et les policiers lui ont passé les menottes. Il est resté immobilisé dans cette position, sur le ventre, pendant plusieurs minutes, a subi un arrêt cardiaque et est décédé plus tard à l'hôpital.