Celle qui se présente sous le nom de «l'Alliance genevoise» sera portée par les deux élues PLR Nathalie Fontanet et Anne Hilpolt, le MCG Philippe Morel, la candidate du Centre Delphine Bachmann et l'UDC Lionel Dugerdil. Elle est axée sur l’économie et la fiscalité. Image: sda

Conseil d'Etat: la droite genevoise se soude pour le deuxième tour

A Genève, lors du second tour de l'élection du Conseil d'Etat, qui se tiendra le 30 avril, le PLR, le Centre, l'UDC et le MCG feront bloc commun.

Plus de «Suisse»

Le PLR, le Centre, l'UDC et le MCG ont décidé lundi soir de former une alliance «inédite» pour partir à la conquête du Conseil d'Etat genevois et renverser la majorité rose-verte actuelle. Les quatre formations présenteront cinq candidats. Le second tour de l'élection du Conseil d'Etat se tient le 30 avril.

Les couleurs de cette «Alliance genevoise» seront portées par les deux élues PLR Nathalie Fontanet et Anne Hilpolt, le MCG Philippe Morel, la candidate du Centre Delphine Bachmann et l'UDC Lionel Dugerdil. Les quatre partis se sont entendus sur un programme commun axé sur la défense du pouvoir d'achat et la baisse des impôts.

Dans des communiqués identiques, le PLR, l'UDC et le MCG ont indiqué leur souhait de voir un gouvernement qui soit le reflet du Parlement, et garantir ainsi une «stabilité institutionnelle qui a cruellement fait défaut ces dernières années». Dimanche, les Genevois ont élu un Grand Conseil à claire majorité de droite. (jod/ats)