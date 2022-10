Le bras de fer entre Uber et l'Etat de Genève a été initié par Mauro Poggia, conseiller d'Etat alors en charge de l'emploi de 2013 à 2019.

Février 2019: Mauro Poggia déclare lors d'une interview qu'il sifflait «la fin de la récréation» pour les entreprises qui fonctionnent sur le même modèle économique qu'Uber. Cette attaque en règle va lancer le début des hostilités entre Genève et la firme californienne.



Novembre 2019: Genève prononce une interdiction d'activité à l'encontre d'Uber, raison évoquée: le non-respect de la loi cantonale sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur.



Décembre 2020: La Chambre administrative de la Cour de justice de Genève tranche sur le fond et considère que les chauffeurs Uber doivent être traités comme des employés et non comme des partenaires ou des indépendants. Uber doit alors se mettre en conformité avec le droit du travail. La réaction de la société californienne ne se fait pas attendre, elle fait recours contre la décision auprès du Tribunal fédéral.



3 juin 2022: la plus haute cour du pays tranche en faveur de la Cour de justice de l'Etat de Genève en considérant que les chauffeurs Uber sont bel et bien des employés et non des indépendants.