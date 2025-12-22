Ce Suisse n'aurait pas dû détruire un radar avec une batte

en partie ensoleillé
Tessin: il n'aurait pas dû détruire un radar avec une batte

Un homme arrêté au Tessin après avoir endommagé un radar (image d&#039;illustration).
L'homme s'en était pris à un radar semi-fixe (image d'illustration).Image: fr.ch

Un sexagénaire a infligé d'importants dommages à un radar au Tessin ce week-end. Il a été arrêté par la police après un signalement.
22.12.2025, 14:2822.12.2025, 14:28

La police cantonale tessinoise a arrêté un homme soupçonné d'avoir endommagé un radar semi-fixe à l'aide d'une batte à Sala Capriasca (TI). Les faits se sont produits le 20 décembre.

L'homme, un citoyen suisse de 66 ans résidant dans la région, a été retrouvé grâce à un signalement qui a déclenché les investigations ayant conduit à son identification, indique lundi la police tessinoise.

Il venait de se faire flasher

D'après une première reconstitution des faits, l'homme, qui venait de se faire flasher, a endommagé le radar à l'aide d'une batte. De quoi occasionner d'importants dommages à l'appareil, écrit encore la police.

Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»

L'homme est désormais soupçonné d'avoir commis un délit de dommage à la propriété et d'entrave à l'exercice de l'autorité. (jzs/ats)

