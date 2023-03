Un bus genevois perd une roue en pleine course

Les TPG ont indiqué que c'était la première fois qu'un tel incident se produisait sur l'une de leurs lignes. Il semblerait que le sous-traitant qui avait effectué un traitement antirouille sur le bus n'ait pas effectué un contrôle complet du véhicule, comme la procédure l'exige. Il est possible que la roue en question n'ait pas été correctement remontée à la suite de cette opération. Les TPG ont annoncé qu'une enquête conjointe avec le sous-traitant était prévue pour déterminer les causes exactes de l'incident. (jah)

Les passagers ont été évacués en sécurité et le bus a été remorqué en vue de réparations. La roue a terminé sa course dans une voiture...

Mes tampons me coûteront moins cher, mais ça ne règle pas le problème

Le Conseil des Etats est tacitement entré en matière ce mardi sur la révision de la loi sur la TVA, qui prévoit un abaissement du taux de TVA de 7,7% à 2,5% pour les produits menstruels. Un petit pas pour les personnes concernées, mais il reste des kilomètres à parcourir.

Enfin! Être une femme, ou une personne menstruée au sens large, me coûtera un peu moins cher. Le Conseil des Etats a rejoint le National et accepté ce mardi d'abaisser le taux de la TVA des produits menstruels de 7,7% à 2,5%. Tampons et autres serviettes seront ainsi taxés au même titre que les produits dits de première nécessité. Le résultat aux Etats était attendu, mais tout de même. Rappelons que la proposition avait été adoptée au National en mai dernier après un débat nourri et contre l'avis de l'UDC et d'une partie du PLR.