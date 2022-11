Mauro Poggia s'en va. Image: sda

Genève: Mauro Poggia voudrait quitter le Conseil d'Etat

Mauro Poggia ne se représentera pas au Conseil d'Etat genevois en 2023, selon Blick.

Le magistrat MCG (Mouvement citoyens genevois) ne briguerait pas un troisième mandat.

Souvent appelé sur les plateaux Tv, Poggia souhaiterait poursuivre, selon Blick, sous la Coupole fédérale, où Il compterait se présenter au Conseil des Etats en octobre 2023. L'actuel président du Conseil d'Etat devrait, toujours selon Blick, s'exprimer publiquement le 8 novembre.

Le passage de témoin à Morel?

Le média en ligne évoque le député PLR Philippe Morel pour succéder à Poggia et tout en rejoignant les rangs du parti. Le directeur du Département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) serait un élément phare pour le MCG, et un visage rassembleur comme l'a été Mauro Poggia. Et en toute logique, Morel récupérerait le département de la santé.

Contacté par différents médias romands, Mauro Poggia n'a pas réagi aux requêtes. (svp)