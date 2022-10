Genève, deuxième jour de grève des TPG: pas de service minimum assuré

La deuxième journée de grève des transports publics genevois s'annonce plus compliquée que la veille. Dès les premières heures du matin, il fallait patienter une trentaine de minutes pour avoir un des rares trams qui circulaient ce matin.

La grève aux Transports publics genevois (TPG), entamée mercredi, se poursuit jeudi. De 350 à 400 employés au minimum prennent part aux piquets de grève devant les quatre dépôts de l'entreprise, selon les syndicats. Les TPG ne peuvent assurer le service minimum, les véhicules étant bloqués au dépôt.

Si quelques trams ont pu sortir très tôt dans la journée, la situation est désormais bloquée. L’offre est minime, écrivent les TPG. Au total, huit trams sont en service uniquement sur les lignes 12 et 14. Les TPG recommandent à leurs usagers de prendre le Léman Express, de privilégier la mobilité douce ou le télétravail quand cela est possible. Un numéro vert livre des informations sur l'état du réseau en plus de canaux de communication habituels.

Cette grève n'est pas illicite

La mobilisation est tout aussi importante, voire s'est renforcée par rapport à mercredi, a souligné Aurélie Lelong, secrétaire syndicale au SEV. Ce deuxième jour est très bien suivi, malgré les pressions de la direction qui a voulu faire croire que la grève était illicite, a-t-elle ajouté.

Pour rappel, la question de l'indexation des salaires pour 2022 a été le détonateur du conflit social aux TPG. Les grévistes, qui réclament entre autres une indexation pleine et entière de 1.2% depuis janvier, n'ont pas obtenu gain de cause. Raison pour laquelle cette grève a été reconduite ce jeudi.

(ats/sia)