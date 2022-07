Alerte à Genève aéroport: plus de 3000 personnes bloquées

Un passager tête en l'air a laissé un bagage abandonné dans l'aéroport de Cointrin, à Genève. Le check-in impacté aux deux tiers.

Nous sommes las par ces personnes qui laissent leur bagage traîner, avoue Ignace Jeannerat, chef de la communication de l'aéroport de Genève.

Des milliers de gens bloqués à Cointrin. Image Watson

En ce mardi 5 juillet, à 13h, un malencontreux oubli a entraîné une opération appelée Nedex (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs). Aucun risque n'est pris, la police fait son apparition et les passagers sont priés de rester calmes en attendant l'intervention.

Cela arrive trop souvent, nous explique Ignace Jeannerat. La procédure prend une heure et cette fois-ci, deux tiers du check-in sont inaccessibles. Les magasins ont également été fermés.

Des files qui s'allongent et des grognements multiples. Sur plus de 35 000 voyageurs sur cette seule journée, ce sont plus de 2000 à 3000 personnes qui sont impactées par l'étourderie d'un passager.

Si l'opération s'est bien déroulée et s'est close à 14h03, Ignace Jeannerat rappelle l'importance aux voyageurs de garder l'oeil sur ses affaires et surtout proche de soi. (svp)