Politique

De jeunes Romands se cachent dans la photo du Conseil fédéral

Quatre Romands se sont infiltrés dans la photo 2026 du Conseil fédéral

La photo officielle du Conseil fédéral 2026 est là. Quatre intrus romands y ajoutent une «touche de fraîcheur» aux côtés des Sept sages les plus sérieux du pays.
Alexandre Cudré
La voici, la voilà. La classique photo annuelle du Conseil fédéral est sortie. Par rapport aux années précédentes et à quelques créations parfois expérimentales, on peut dire que la photo cuvée 2026 des Sept sages est particulièrement — eh bien, sage. Du moins, à première vue.

Conception et réalisation: Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller et Léo Margueron / Centre d’enseignement professionnel de Vevey, département photographie.

Ils y ont sont tous, accompagnés du chancelier de la Confédération Victor Rossi (tout à gauche). Allez, on refait ses classes:

  • Beat Jans (Justice et police), le BG du Conseil, posé sur un siège en prenant la pose.
  • Albert Rösti (Transports, environnement, énergie et communication), debout et bombant fièrement le torse.
  • Ignazio Cassis (Affaires étrangères et vice-président de la Confédération) est juché sur le siège du président. Bras croisés, sourire Colgate appuyé: Ignazio Cassis semble vouloir être le cool kid de la bande.
  • Guy Parmelin (Economie, formation et recherche et président de la Confédération). Le doyen de l'exécutif suprême casse tranquillement le poignet sur l'accoudoir au centre, l'air rassurant.
  • Karin Keller-Sutter (Finances), plutôt discrète, croise les bras et s'efface derrière Guy Parmelin — est-ce une métaphore de l'historique des négociations avec Trump en 2025? Nous appelons immédiatement un psychanalyste.
  • Elisabeth Baume-Schneider (Intérieur), debout, apporte une touche de couleur bienvenue.
  • Martin Pfister (Défense, protection de la population et sports), le dernier venu, est assis en mode «dans la salle d'attente du dentiste».

Mais, que vois-je? Qui sont ces jeunes gens qui se sont infiltrés sur la photo du Conseil fédéral? En effet, si on regarde bien, on peut voir un jeune homme à t-shirt blanc à moitié caché derrière un rideau, deux jeunes dans le reflet du miroir central et un dernier sur un ordinateur, à droite dans le cadre.

Il s'agit de quatre étudiants du Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV). Le président vaudois Guy Parmelin «voulait une perspective empreinte de fraîcheur, à savoir la perspective de la jeune génération», nous dit le communiqué. Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller et Léo Margueron se sont donc glissés subrepticement sur la photo.

«Les quatre étudiants rendent transparent le processus d’élaboration tout en illustrant les différents aspects de leur travail créatif»
Communiqué du Conseil fédéral

La vidéo du making of de la photo 👇🏻

Vidéo: YouTube/Der Schweizerische Bundesrat - Le Conseil fédéral suisse - Il Consiglio federale svizzero
