La Chine parle de la manif à Genève ++ Parmelin accueille les dirigeants
Entre sommet du G7 à Evian, dispositif sécuritaire exceptionnel et mobilisation des opposants à Genève, suivez les événements en direct.
- Le G7 qui rassemble les pays occidentaux les plus industrialisés, se tient à Evian, en France, à quelques kilomètres de la frontière genevoise.
- Genève, symbole de défense des droits humains et centre économique important, accueille une manifestation anti-G7 autorisée dimanche.
- Guy Parmelin doit recevoir Donald Trump et plusieurs chefs d’Etat avant l’ouverture officielle du sommet du G7.
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