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Suivez le sommet du G7 à Genève EN DIRECT

La Chine parle de la manif à Genève ++ Parmelin accueille les dirigeants

Entre sommet du G7 à Evian, dispositif sécuritaire exceptionnel et mobilisation des opposants à Genève, suivez les événements en direct.
15.06.2026, 12:1215.06.2026, 13:29
Team watson
Team watson
  • Le G7 qui rassemble les pays occidentaux les plus industrialisés, se tient à Evian, en France, à quelques kilomètres de la frontière genevoise.
  • Genève, symbole de défense des droits humains et centre économique important, accueille une manifestation anti-G7 autorisée dimanche.
  • Guy Parmelin doit recevoir Donald Trump et plusieurs chefs d’Etat avant l’ouverture officielle du sommet du G7.
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Connaissez-vous les sept chefs d’Etat du G7?
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Les syndicats pourraient faire recours contre cette votation à Genève
La population genevoise a accepté que l'ensemble des commerces puisse ouvrir deux dimanches par année.
Les magasins pourront ouvrir deux dimanches par année à Genève, sans qu'une convention collective de travail (CCT) étendue ne soit en vigueur dans ce secteur. Le peuple a accepté dimanche à une courte majorité un assouplissement de la loi sur les heures d'ouverture des magasins (LHOM).
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