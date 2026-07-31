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Des vaches laitières atteintes d'une maladie mystérieuse

Une vache d&#039;Hérens avec son veau, à Arolla, dans le Val d&#039;Hérens en Valais
En Valais, une quarantaine de vache d'Hérens ont été touchées par cette maladie mystérieuse (photo d'illustration).Image: Getty

Des vaches laitières suisses atteintes d'une maladie mystérieuse

La maladie ne présenterait aucun risque pour les consommateurs, mais ses causes restent inconnues.
31.07.2026, 16:3631.07.2026, 16:40

De plus en plus de vaches laitières suisses sont atteintes d'une maladie mystérieuse. Les animaux souffrent de fièvre et de diarrhées. La Confédération suit la situation.

«Les causes de la maladie n'ont pas encore été identifiées», indique vendredi à Keystone-ATS le service de presse de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

L'office confirme des informations diffusées notamment par des médias spécialisés comme le Schweizer Bauer ou la Bauernzeitung, ainsi que dans Le Nouvelliste. Des éleveurs ont signalé chez certaines de leurs bêtes l'apparition de fièvre et de diarrhées souvent accompagnées d'une baisse importante de la production laitière.

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L'OSAV souligne que des symptômes comme la fièvre et la diarrhée peuvent aussi être la manifestation d'une épizootie très contagieuse.

Pas de lien avec la vague de chaleur

Il n'existe pour l'instant aucune indication d'un risque pour les personnes consommant du lait ou de la viande bovine.

La recherche sur ce mal est menée tous azimuts. Les causes pourraient être d'origine métabolique ou infectieuse. Des vétérinaires, des responsables de Santé Bovins Suisse, des laboratoires ainsi que les autorités vétérinaires sont mobilisés.

Il n'a pour l'instant pas pu être établi un lien entre cette maladie étrange et l'actuelle vague de chaleur, relève l'OSAV. Les températures élevées représentent toutefois un fardeau pour les vaches laitières. Elles les fragilisent face aux maladies.

Les Producteurs Suisses de Lait (PSL) indiquent que la maladie touche les exploitations et les régions de façon très diversifiée. Des exploitations sont épargnées alors que d'autres se trouvent dans une situation critique.

Pour les producteurs de lait, cette maladie vient s'ajouter à un environnement déjà extrêmement compliqué avec les prix bas du lait, la sécheresse, le stress animal dû à la chaleur et le manque de fourrage. Cette accumulation menace l'existence même de certaines exploitations. (ats)

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