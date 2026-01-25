ciel couvert
Glaciers en danger: l’art romand au service de la sensibilisation

Bernard Garo et Jacques Pugin présentent «Glaciers», une exposition mêlant peinture et photographie dès le 4 février au Centre des arts de l’École internationale de Genève.
25.01.2026, 12:2925.01.2026, 13:59
Bernard Garo et Jacques Pugin présenteront leurs oeuvres dans l'exposition «Glaciers», dès le 4 février au Centre des arts de l'Ecole internationale de Genève. Ils associent la peinture et la photographie pour alerter sur l'exploitation de la montagne.

Jacques Pugin exposera des superpositions photographiques complétées de touches de peinture acrylique. Bernard Garo apportera lui des toiles en format monumental de plusieurs mètres de côté, peintes avec des limons et des sédiments récoltés sur les glaciers.

Par leurs oeuvres, les deux artistes romands expriment leur indignation face à l'exploitation de la montagne et aux traces laissées par les activités humaines. Ils dénoncent notamment la pose de bâches sur la grotte du Glacier du Rhône (VS), pour «gagner de l'argent sur l'extinction» de ce paysage, estime Bernard Garo, contacté par Keystone-ATS.

L'art leur sert à alerter sur la fonte de ces géants de glace et «raconter par le beau, l'histoire de cette disparition programmée», explique Bernard Garo, évoquant «un sublime désastre». Il ajoute que «l'art a pour rôle de sensibiliser, d'émerveiller» et de relayer ce témoignage de puissance autant que de fragilité incarné par les glaciers. Sa démarche vise à transmettre les connaissances en associant l'art à la science.

Face à ces paysages, l'émerveillement subsiste toujours pour Jacques Pugin, bien qu'il soit mêlé à la tristesse et au sentiment d'impuissance. Il s'attend à des situations «catastrophiques» lorsque les glaciers auront disparu et regrette le manque d'attention pour ces sujets. En écho, Bernard Garo évoque la perte d'une mémoire millénaire pour l'Humanité.

L'exposition s'ouvrira par une table ronde le 4 février au soir (sur inscription), en présence des deux artistes et d'un glaciologue. Deux de leurs courts-métrages seront également projetés. L'exposition restera ouverte durant un mois. (dal/ats)

Thèmes
