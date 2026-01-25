Son attitude choque: il est arrêté en plein marathon

Un participant du marathon de Hong Kong, disputé la semaine dernière, a été arrêté net pendant la course puis disqualifié. Il risque des poursuites.

Irresponsable et dangereux. C'est ainsi que les coureurs qui ont croisé un homme portant son nouveau-né lors du marathon de Hong Kong ont qualifié son comportement. «Les risques encourus par l’enfant étaient manifestes», a souligné le média Inside The Games, évoquant «les secousses répétées, une position inconfortable, sans oublier le danger constant de chute et de blessures graves».



Les organisateurs de la course, disputée le 18 janvier dernier, sont intervenus pour stopper le papa au 15e kilomètre. Celui-ci a été immédiatement exclu pour ne pas avoir respecté le règlement, qui interdit explicitement de courir avec des bébés ou des enfants de moins de 16 ans, ainsi qu’avec toute personne ne portant pas de dossard officiel.

Selon les données de suivi en direct, partagés par le média Outside, l'homme et son bébé ont pris le départ de la course à 6h25 et ont maintenu une allure moyenne d’environ 9'20 par kilomètre jusqu’à leur exclusion. Cela signifie qu'au total, le sportif a couru plus de deux heures avec son bébé dans les bras avant d’être stoppé.

Cette affaire a été très commentée sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes indignés ont réagi. «Pauvre bébé! Comment a-t-il pu faire ça à un enfant?», peut-on lire. Ou encore: «C'est de la maltraitance infantile. S'il vous plaît, faites preuve de bon sens. N'encouragez pas une telle stupidité.»

Le coureur incriminé risque des poursuites. La police de Hong Kong a en effet déclaré qu'elle enquêtait sur un signalement de suspicion de maltraitance d'enfant.

(jcz)