Institutrice et militante, elle fait la fierté de Genève

A travers ce prix, la Ville souhaite rendre hommage à une «militante convaincue mais aussi, plus largement, à l'engagement citoyen, un outil essentiel afin de maintenir une démocratie vivante», relève le maire, Alfonso Gomez, cité dans un communiqué de la municipalité. (ats/jch)

En 1985, l'institutrice participe à la création de ContrAtom. Elle descendra ensuite dans la rue pour défendre de nombreuses cause:

La Ville de Genève a décerné la Médaille «Genève reconnaissant» à l'institutrice genevoise Anne-Cécile Reimann, militante antinucléaire de la première heure, combattante infatigable en faveur du droit des femmes, de la justice sociale et du climat, figure incontournable des manifestations genevoises. Le prix lui sera remis jeudi, indique lundi la Ville de Genève.

Chaque année, le maire de la cité de Calvin offre une distinction à un habitant qui prône les valeurs de la ville. La lauréate 2024 défend ses valeurs et ses comats depuis près de cinquante ans.

