Les transports publics seront gratuits pour les jeunes à Genève

La gratuité est conditionnée au fait que le jeune soit en formation ou ne dispose pas d'un certain revenu. Keystone

Le Grand Conseil genevois a finalement approuvé la gratuité des transports publics pour les jeunes jusqu'à 24 ans, après deux échecs précédents.

A Genève, les jeunes, jusqu’à 24 ans inclus, pourront utiliser gratuitement les transports publics. Après deux tentatives avortées, le Grand Conseil a finalement accepté jeudi un projet de loi en ce sens.

La gratuité est conditionnée au fait que le jeune soit en formation ou ne dispose pas d'un certain revenu. Elle concerne les jeunes domiciliés ou en formation dans le canton. Le texte accepté jeudi soir accorde aussi un rabais de 50% sur les abonnements pour les bénéficiaires de prestations AVS/AI.

Ces mesures devraient entrer en vigueur mi-décembre, lors du changement d'horaire des Transports publics genevois (TPG). Elles visent à aider les classes moyennes et à encourager l'utilisation des transports publics. Les abattements pour les jeunes et les seniors coûteront 32 millions de francs la première année. Le projet de loi a été accepté par 64 voix contre 34 (PLR et UDC). (chl/ats)