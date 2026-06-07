La deuxième ville la plus riche de France se trouve à la frontière suisse
C'est une étude publiée le 2 juin par l'Observatoire des inégalités qui le confirme: Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, reste la commune française où la concentration de ménages aisés est la plus forte, rapporte Le Monde.
Selon les données du bureau d'études Compas, portant sur les communes de plus de 5000 foyers fiscaux, 49% des Neuilléens affichent un niveau de vie supérieur au double du revenu médian français, soit 4300 euros (3950 francs) par mois pour une personne seule. C'est 6,5 fois la moyenne nationale, souligne l’Observatoire des inégalités.
Cependant, outre la capitale française et ses environs, c'est bien aux abords de la Suisse, plus particulièrement de Genève, que la concentration de ménages aisés est la plus marquée.
L'Ouest parisien et Genève, deux pôles d'attraction
Comme le rapporte Le Monde, derrière Neuilly, le palmarès est largement partagé entre les quartiers huppés de la capitale, à savoir les 7ᵉ (46%), 8ᵉ (45%), 6ᵉ et 16ᵉ (42% chacun) arrondissements, et les communes de l'Ouest parisien, comme Le Vésinet (41%) ou Saint-Cloud (35%).
Mais la région frontalière genevoise n'est pas en reste: Divonne-les-Bains, au nord de Genève, se hisse directement à la deuxième place avec 48% de foyers aisés, talonnant Neuilly. Saint-Julien-en-Genevois (34%), Gex (30%), Saint-Genis-Pouilly et Vétraz-Monthoux (29% chacun) complètent ce groupe.
L'Observatoire des inégalités conclut que les 20 premières villes du classement se situent toutes autour de Paris ou à proximité de la frontière suisse et commente:
(ysc)