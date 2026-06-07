Genève est entourée de villes françaises dotées de hauts taux de foyers aisés. Image: Imago, montage watson

La deuxième ville la plus riche de France se trouve à la frontière suisse

Neuilly-sur-Seine reste la ville la plus aisée de France. Mais au-delà de Paris et de son giron, c'est surtout la frontière genevoise qui concentre les ménages les plus riches.

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C'est une étude publiée le 2 juin par l'Observatoire des inégalités qui le confirme: Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, reste la commune française où la concentration de ménages aisés est la plus forte, rapporte Le Monde.

Selon les données du bureau d'études Compas, portant sur les communes de plus de 5000 foyers fiscaux, 49% des Neuilléens affichent un niveau de vie supérieur au double du revenu médian français, soit 4300 euros (3950 francs) par mois pour une personne seule. C'est 6,5 fois la moyenne nationale, souligne l’Observatoire des inégalités.

Cependant, outre la capitale française et ses environs, c'est bien aux abords de la Suisse, plus particulièrement de Genève, que la concentration de ménages aisés est la plus marquée.

L'Ouest parisien et Genève, deux pôles d'attraction

Comme le rapporte Le Monde, derrière Neuilly, le palmarès est largement partagé entre les quartiers huppés de la capitale, à savoir les 7ᵉ (46%), 8ᵉ (45%), 6ᵉ et 16ᵉ (42% chacun) arrondissements, et les communes de l'Ouest parisien, comme Le Vésinet (41%) ou Saint-Cloud (35%).

Mais la région frontalière genevoise n'est pas en reste: Divonne-les-Bains, au nord de Genève, se hisse directement à la deuxième place avec 48% de foyers aisés, talonnant Neuilly. Saint-Julien-en-Genevois (34%), Gex (30%), Saint-Genis-Pouilly et Vétraz-Monthoux (29% chacun) complètent ce groupe.

Aucun doute, Genève a la cote. carte: watson

L'Observatoire des inégalités conclut que les 20 premières villes du classement se situent toutes autour de Paris ou à proximité de la frontière suisse et commente:

«Les habitants des communes concernées (…) s’assurent de vivre entourés de populations semblables et notamment de scolariser leurs enfants avec des camarades d’un milieu privilégié.» Propos relayés par Le Monde

(ysc)