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Ces salaires pourraient progresser en Suisse en 2026

Ces travailleurs pourraient voir leur salaire progresser en Suisse

L'entreprise de ressource humaines Adecco anticipe une stagnation des salaires en Suisse cette année. Sauf dans certains secteurs, qui pourraient connaître une progression.
28.05.2026, 10:0328.05.2026, 10:03

En moyenne, les salaires en Suisse devraient croître au niveau de l'inflation en 2026, soit entre 1,5 et 2,0%, selon un sondage publié jeudi par le spécialiste du placement de personnel Adecco.

Parmi les grandes tendances dégagées dans le cadre du «LHH Switzerland Salary Guide» figure la propension des entreprises à recruter de manière ciblée au détriment de l'expansion généralisée des effectifs, indique un communiqué. Les profils de niche, plus difficiles à trouver sur le marché du travail, devraient ainsi profiter de l'effet de rareté.

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Cette situation implique des disparités en termes d'évolution salariale, qui demeure modérée pour la majorité des fonctions, mais qui grimpe plus fortement pour les spécialistes.

L'effet de la «prime zurichoise»

L'analyse basée sur les données de plus de 15 000 entretiens d'embauche démontre que les personnes spécialisées dans la transformation d'entreprise, que ce soit en termes de durabilité (ESG) ou d'intelligence artificielle, tirent leur épingle du jeu. «La progression salariale est également plus étroitement liée à la contribution concrète aux projets et aux résultats qu'au niveau hiérarchique», affirme Adecco.

La pénurie de compétences de pointe demeure un problème, renforcé par le départ à la retraite des baby-boomers. Les disparités subsistent également au niveau régional, la «prime zurichoise» sur les salaires restant une réalité. Les employés travaillant dans et autour de la capitale économique de la Suisse sont payés entre 5000 et 10 000 francs au-dessus de la moyenne nationale. (jzs/ats)

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