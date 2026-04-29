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La Suisse pourrait devoir soutenir les frontaliers qu'elle licencie

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Image: Shutterstock

La Suisse pourrait devoir soutenir les frontaliers licenciés

Aujourd'hui, les travailleurs frontaliers licenciés perçoivent une allocation chômage dans leur Etat de résidence. Cela pourrait bientôt changer.
29.04.2026, 16:3629.04.2026, 16:36

Le Conseil des ambassadeurs des Etats membres de l'UE soutient une réforme de l'assurance-chômage pour les travailleurs frontaliers. Le texte entraînera des coûts supplémentaires pour la Suisse.

Lorsque les travailleurs frontaliers perdent leur emploi, ils perçoivent des allocations chômage de la part de leur Etat de résidence. A l’avenir, ils devraient percevoir ces prestations de la part de l’Etat dans lequel ils ont exercé leur dernier emploi. Vingt et un Etats membres soutiennent cette modification, selon un diplomate européen à Bruxelles.

Les personnes ayant perdu leur emploi pourraient percevoir des prestations pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, comme l'a indiqué la présidence chypriote du Conseil dans un communiqué.

Pour en savoir plus, c'est par là 👇

L'UE va forcer la Suisse à dépenser des millions pour les frontaliers

Ce règlement s'inscrit dans le cadre de l'accord sur la libre circulation conclu entre la Suisse et l'UE. Une adoption ne pourrait intervenir qu'«avec l'accord explicite de la Suisse», a déclaré le Secrétariat d'Etat à l'économie. (tma/ats)

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