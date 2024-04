Frédérique Perler et Christian Brunier. Image: watson

Une cascade de scandales éclabousse Genève

De multiples affaires secouent le bout du Léman. Surfacturations aux Services industriels et embauche des beaux-fils du patron. Scandale à la Ville. La campagne des municipales 2025 démarre fort.

Des affaires de népotisme à répétition empoisonnent le climat politique genevois. Népotisme? Le fait de favoriser des membres de sa famille et des proches dans des procédures de nomination. La chaîne locale Léman Bleu a mis le feu aux canalisations en révélant lundi deux nouvelles embauches problématiques. Les Services industriels de Genève (SIG) ont engagé les deux fils de l’épouse du directeur général Christian Brunier, les beaux-fils de ce dernier, donc.

Le premier, arrivé en 2017, est rattaché à la direction générale des SIG depuis 2021. Le second travaille dans un autre service de la régie publique depuis 2021. Les liens de parenté existaient au moment des embauches.

Ces révélations embarrassantes s’ajoutent à d’autres, faites cinq jours plus tôt, à propos déjà de Christian Brunier et toujours par Léman Bleu, accompagnée sur ce coup-là par la Tribune de Genève. S’appuyant sur des échanges d’e-mails, la chaîne et le journal affirmaient que ce dernier était au courant, dès 2018, de surfacturations adressées aux Genevois par les SIG, pour un total de 22 millions de francs.

Soupçon de mensonge

C’est la Cour des comptes cantonale qui, en février de cette année, a remis un rapport faisant état de ces surfacturations. Or, interrogé à ce propos il y a deux mois et demi, Christian Brunier, membre du Parti socialiste, assurait ne pas être «au courant» de ces anomalies financières. Il n’aurait donc pas dit la vérité à ce moment-là. Pire, ajoute Léman Bleu sur son site:

«La régie publique a freiné le travail d’enquête et contesté les recommandations, avant de les accepter sous la contrainte» Léman Bleu

Une enquête administrative portant sur ces dysfonctionnements présumés est en cours. Le trop-perçu pourrait être rétrocédé aux Genevois. La somme pourrait largement dépasser les 22 millions. On parle d’une fourchette située entre 75 et 100 millions de francs à rembourser.

La femme d'un des beaux-fils

Retour aux soupçons de népotisme. On reste aux SIG avec Christian Brunier. Mardi 23 avril, un jour après les révélations de Léman bleu sur l’embauche de ses beaux-fils, la Tribune de Genève révélait que la femme de l’un des deux venait d’être engagée au 1er mars et qu’elle occupe le poste de chargée de communication et graphiste au Service de communication interne et institutionnelle. Mais dans un autre secteur des SIG et sous une autre direction que celle où officie son mari.

Pour leur défense, écrit la Tribune de Genève:



«Les SIG assurent que le processus standard a été respecté (mise au concours du poste, appel à candidatures diffusé en interne, à l’Office cantonal de l’emploi puis en externe, entretien et test de compétences des candidats avec le supérieur direct et les ressources humaines, avant la décision finale prise par ceux-ci).» La Tribune de Genève

La demi-sœur, le beau-père, le compagnon

Avant l’histoire de la famille élargie de Christian Brunier aux SIG, c'est une autre de même registre qui a tenu la République en haleine. Elle touche par ricochet la conseillère administrative Frédérique Perler, cheffe du Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité à l’exécutif de la Ville de Genève. Côté révélations, on retrouve Léman Bleu et la Tribune de Genève. Elles ont été fatales à la codirectrice du département.

La RTS résume sur son site:

«Il y a un peu plus d'un an, cette haut-fonctionnaire a engagé sa demi-sœur, sans annoncer son lien de parenté. Six mois plus tard, elle embauche une connaissance venant de Paris, une femme qui se serait même domiciliée à une adresse appartenant au beau-père de la directrice. Enfin, quelques mois plus tard, le compagnon de cette femme parisienne obtient un emploi important, celui de responsable des finances et des investissements, au sein de ce département clé.»

Le compagnon en question, un Français, «faisait l'objet d'un préavis négatif des ressources humaines. Il n'était pas arrivé en tête des évaluations et une candidate genevoise avait notamment obtenu de meilleurs résultats.»

Face à la crise suscitée par ces soupçons de copinage, le conseil administratif (l’exécutif de la Ville de Genève) a décidé de suspendre la codirectrice et de renvoyer les trois autres collaborateurs. Autant dire que cela ne sent pas bon pour la Verte Frédérique Perler qui entendait briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections municipales, en 2025.

La gauche en sursis?

Il y a deux ans, l’élue écologiste était mouillée dans le scandale dit du marteau-piqueur, une affaire rocambolesque d’asphalte dégrappé de façon sauvage par des militants écologistes. Suite aux dernières révélations sur les embauches au sein de son département, la droite a demandé sa démission.

De son côté, le rédacteur en chef de Léman Bleu, Jérémy Seydoux, dans un éditorial au vitriol, prie le patron des SIG, «ex-président du Parti socialiste genevois», de prendre le «chemin de la sortie».

La campagne des municipales 2025 paraît bien lancée. La droite veut redevenir majoritaire au conseil administratif du chef-lieu genevois. Les affaires de népotisme et de surfacturations qui éclaboussent la gauche pourraient l’y aider.