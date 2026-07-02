Un homme a été poignardé en plein jour à la gare de Genève

Une agression a eu lieu jeudi en début d'après-midi devant la gare Cornavin (GE). Une dizaine de coups de couteau ont été portés par l'agresseur. La victime est légèrement blessée.

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Aux alentours de 14H00 ce jeudi, un homme a été attaqué alors qu'il était assis sur un banc devant la gare de Genève Cornavin, rapporte 20 Minutes. La victime a reçu une dizaine de coups de couteau. Elle a été légèrement blessée et a été prise en charge par une ambulance.

La police est intervenue rapidement et l'agresseur a été interpelé. L'attaque «a toutes les apparences d'un règlement de compte lié au milieu de la toxicomanie», poursuit le média. (ag)