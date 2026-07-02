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Ce journaliste suisse romand parle pour Christophe Gleizes

Vladimir Petkovic et le responsable communication de la Fédération algérienne de football.
Vladimir Petkovic et le responsable communication de la Fédération algérienne de football.

Cette phrase d'un journaliste romand a crispé la délégation algérienne

Lors de la conférence de presse d'avant Suisse-Algérie, notre confrère de la Tribune de Genève et 24 Heures Daniel Visentini, s'est fait le porte-parole «au nom de la presse suisse» du reporter français détenu en Algérie, Christophe Gleizes, avant d'être interrompu.
02.07.2026, 17:5902.07.2026, 18:25
Antoine Menusier
Antoine Menusier

Lors de la conférence de presse d’avant-match Suisse-Algérie, mercredi à Vancouver, le journaliste suisse Daniel Visentini, envoyé spécial de la Tribune de Genève et de 24 Heures, s’est fait le porte-parole «au nom de la presse suisse» du journaliste sportif français Christophe Gleizes emprisonné en Algérie.

Le 29 juin 2025, la justice algérienne a condamné le reporter indépendant à sept ans de prison pour «apologie du terrorisme». Il avait été arrêté en mai 2024 dans le cadre d’un reportage sur le club de foot la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) et placé sous contrôle judiciaire.

Un journaliste suisse porte-parole d'un confrère emprisonné en Algérie

Vidéo: watson

L’Algérie, écrivait watson le 1er juillet 2025 alors que l'écrivain Boualem Sansal y était également détenu, reproche à Christophe Gleizes des entretiens, entre 2015 et 2017, avec un dirigeant du club de football de Tizi Ouzou, qui est également un des responsables du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé en 2021 comme organisation terroriste par les autorités algériennes.

Analyse
A quoi joue le régime algérien? Deux condamnations qui sidèrent

Défendu par Reporters sans frontières (RSF) qui réclame sa libération immédiate, Christophe Gleizes, considéré par la France comme «otage de l’Algérie», a également reçu le soutien du président de la Fifa, Gianni Infantino, au début du mondial. Le Suisse, comme le relataient alors la Tribune de Genève et 24 Heures, a déploré qu’il y ait une «chaise vide» parmi les journalistes accrédités à la Coupe du monde, celle de Christophe Gleizes – par solidarité, le reporter emprisonné, spécialiste du football, a reçu une accréditation symbolique.

Formellement, la question de Daniel Visentini ne portait pas sur le sort de Christophe Gleizes, mais sur les pauses fraîcheur et s'adressait au sélectionneur de l’Algérie et auparavant de la Nati, Vladimir Petkovic. Le journaliste suisse a introduit sa question en disant qu’il la posait en lieu et place de Christophe Gleizes, rappelant que ce dernier était emprisonné en Algérie. Il a alors été interrompu par Said Fellak, le directeur de la communication de la délégation algérienne se tenant à la gauche de Vladimir Petkovic:

«S’il vous plaît, on reste sur le match»
Said Fellak, directeur de la communication de la délégation algérienne

Sur son site, So Foot a salué la démarche du confrère suisse:

«Lors de la conférence de presse précédant le huitième de finale entre l’Algérie et la Suisse, ce vendredi matin (5h), un journaliste suisse de la Tribune de Genève a tenté d’adresser sa question à Vladimir Petkovic, le sélectionneur des Fennecs, au nom de notre confrère Christophe Gleizes, emprisonné depuis un an en Algérie.»
So Foot
A portrait of French journalist Christophe Gleizes, who is detained in Algeria, is unveiled during a demonstration organised by the Occitanie Press Club and rights group Reporters Without Borders (RSF ...
Christophe Gleizes est détenu en Algérie.Image: AFP

Et le magazine français d'appeler à:

«La solidarité internationale pour que Christophe sorte enfin de ce cauchemar»
So Foot
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