Le Salon des inventions de Genève fête ses 50 ans en grand

Un millier d’inventions, un pavillon suisse inédit et l’Agence spatiale européenne en invité d’honneur.

L'Agence spatiale européenne (ESA) sera l'hôte d'honneur pour ce jubilé. Keystone

Le Salon des inventions de Genève, qui prend ses quartiers à Palexpo du 9 au 13 avril, voit les choses en grand pour célébrer sa 50e édition: 1050 inventions en provenance de 35 pays sont à découvrir.

Plus de 825 exposants présentent en exclusivité leurs nouveaux produits prêts à être commercialisés. Parmi les inventions à découvrir, des legos pour bâtiment, un sashimi de saumon premium imprimé en 3D, une plateforme de détection salivaire portable ou encore un spray de soin parodontal à base de nano-herbes pour chiens.

Le Salon récompense les inventions les plus prometteuses. Le Grand Prix, la plus haute distinction de la manifestation, honore l'invention la plus prometteuse qui répond à un problème mondial. En 2024, ce prix avait été attribué à une biologiste omanaise pour un processus qui permet de dégrader les microplastiques présents dans les écosystèmes aquatiques.

Un pavillon suisse

Nouveauté cette année, un pavillon suisse de l'innovation et de la recherche s'installera au coeur du Salon. Il réunira des acteurs de l'écosystème helvétique. Institutions, universités, start-up et PME de la région offriront une vue d'ensemble des avancées technologiques et des initiatives innovantes en Suisse. Chaque jour du Salon mettra en avant une thématique autour de l'innovation.

L'ESA offrira un aperçu des innovations issues de l'exploration spatiale et de leur influence sur la vie quotidienne. Son bureau des brevets présentera son vaste portefeuille de technologies innovantes et de brevets. Un espace dédié à l'éducation proposera des contenus interactifs pour sensibiliser les jeunes aux sciences spatiales.

Des ateliers immersifs et des animations ludiques sont aussi au programme. Il y aura également des conférences et des ateliers dédiés aux nouvelles tendances technologiques et industrielles. Ouverte au grand public, la manifestation permet aux professionnels d'obtenir des licences, d'acheter des brevets ou de conclure des contrats de fabrication. (dal/ats)