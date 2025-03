Lors de leurs perquisitions sur les lieux de vie du sexagénaire, les enquêteurs ont retrouvé des armes et des explosifs. Image: KEYSTONE

Colis piégés: l'homme qui a fait trembler Genève a avoué les faits

Arrêté dans l'affaire d'extorsion visant l'horloger Patek Philippe et Migros-Genève, un sexagénaire a admis être l'auteur des bombes et des menaces. Ses actes ont notamment fait deux blessés - dont une fillette - dans le canton.

Il aurait minutieusement préparé ses engins explosifs dans le seul but de faire chanter des cibles à même de lui verser une rançon. Selon la RTS, l'homme arrêté le 12 mars dernier dans l'affaire des colis piégés à Genève est passé aux aveux.

Ce Suisse de 61 ans a admis être à l'origine des lettres de menaces et des demandes de rançons visant l'horloger biennois Patek Philippe mais aussi Migros-Genève. En difficulté financière, il dit avoir agi seul et par pur appât du gain.

«Collaboratif» avec les enquêteurs, il a également admis avoir envoyé plusieurs colis piégés à différents endroits du canton, rapporte la RTS. Lors de leurs perquisitions sur les lieux de vie du sexagénaire, les enquêteurs ont notamment retrouvé des armes et des explosifs.

Des regrets pour les victimes

Pour rappel, un homme et une fillette avaient été blessés par des explosions dans des immeubles résidentiels, respectivement en août et novembre 2024. Selon la RTS, l'homme éprouve des regrets à leur sujet et s'est dit désolé.

En attendant la suite de la procédure, il été incarcéré hors du canton de Genève. (jzs)