Genève célèbre ses arbres remarquables et ceux qui en prennent soin

Les parcs du canton de Genève regorgent d'arbres remarquables que de nombreux promeneurs ne se lassent pas d'admirer. Image: KEYSTONE

Une exposition éphémère célèbre durant tout le mois de juillet les arbres remarquables du canton de Genève et les personnes qui en prennent soin.

Plus de «Suisse»

Une exposition consacrée aux arbres remarquables de Genève et aux personnes qui en prennent soin sera installée en plein air dans le Parc des Bastions pendant tout le mois de juillet. Ce projet vise à sensibiliser le public sur la nécessité de protéger ces arbres.

«Un-e jardinier-ère – Un arbre» donne la parole à 39 jardiniers. Chacun a choisi un arbre en expliquant pourquoi il lui tient à coeur. La plupart des jardiniers travaillent pour le Service des espaces verts de la Ville de Genève. Les communes de Meyrin, de Carouge et de Meinier ont aussi participé.

Le public pourra contempler la beauté de ces arbres exceptionnels en prenant conscience que derrière chacun d'eux se cachent des personnes qui travaillent à leur préservation. L'exposition est composée d'une quinzaine de panneaux imprimés sur toile. Un livre enrichi par des spécialistes complète cette exposition. (btr/ats)