La canicule à Genève en 2025. Image: KEYSTONE

Canicule: Genève prend des mesures pour protéger les enfants

Après le déclenchement de l'alerte canicule, le Département de l'instruction publique genevoise dispense les tout-petits d'aller à l'école lundi et mardi. Pour les degrés 3P à 8P, la situation déprendra des températures dans les bâtiments.

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A Genève, le Département de l'instruction publique (DIP) prend des mesures pour protéger la santé des élèves et du personnel après le déclenchement de l'alerte canicule. Les tout-petits (1P et 2P) sont dispensés de l'obligation d'aller à l'école lundi et mardi.

Tous les établissements scolaires mettront en place une permanence, a indiqué jeudi le DIP. Pour les degrés 3P à 8P, la situation déprendra des températures dans les bâtiments. Les directions pourront décider de lever l'obligation d'aller à l'école. Les directions des cycles d'orientation prendront, elles aussi, des mesures pour la sécurité et le bien-être des élèves. Les parents seront directement informés.

Sorties et courses d'école annulées

Comme certaines activités en plein air ne sont pas compatibles avec de fortes chaleurs, les sorties scolaires, courses d'école ou journées sportives sont reportées ou annulées. Quant aux cours de gymnastique en extérieur ou nécessitant un engagement physique intense, ils sont suspendus jusqu'à la fin de l'alerte canicule.

Alors que les cours se terminent officiellement le 26 juin au primaire et au cycle d'orientation, les élèves du secondaire II ont encore quelques examens. Le DIP précise que les directions pourront adapter leur organisation en fonction de la température des bâtiments.

Le service du médecin cantonal a activé l'alerte canicule jeudi et jusqu'à mardi au moins. Le DIP informera les parents si la situation se prolonge. Quant aux fêtes des écoles du primaire, prévues à partir de mercredi, elles seront maintenues ou adaptées en fonction de l'évolution de la situation météorologique. (ag/ats)