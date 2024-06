Genève dépose son dossier pour l'Eurovision

Genève dépose son dossier pour organiser le prochain Eurovision song contest (ESC), l'année prochaine. Zurich est aussi sur les rails. Le «projet bernois», entre les villes de Berne et Bienne, devrait suivre, comme celui de la ville de Bâle.

Plus de «Suisse»

La ville et le canton de Genève ont annoncé conjointement le dépôt de leur candidature pour organiser le spectacle de l'Eurovision 2025. C'est à la Suisse qu'il revient d'organiser ce grand évènement après la victoire de Nemo.

«La Ville et le canton de Genève ont déposé aujourd'hui un dossier de candidature conjoint pour l'organisation de l'Eurovision en mai 2025» Communiqué

Genève n'est pas seule. La ville de Zurich a également déposé son dossier et le projet «Bern United», conjoint entre les villes de Berne et de Bienne, est en pleine discussion. Bâle devrait suivre et Saint-Gall a annoncé s'être retirée de la course.

Parmi ses avantages, Genève cite la salle de Palexpo, la présence de son aéroport, «une capacité hôtelière diversifiée et de grande qualité» et l'efficacité de leurs transports publics.

«Genève, ville internationale par excellence, possède tous les atouts nécessaires pour magnifier l'édition 2025 de l'Eurovision» Communiqué

Les exécutifs genevois s'engagent par ailleurs à sécuriser 30 millions de francs pour l’organisation de l'événement, dont il est attendu d’importantes retombées économiques.

(acu)