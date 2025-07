De faux policiers arrêtés dans le canton de Neuchâtel

Le phénomène des faux policiers prend de l'ampleur dans le canton de Neuchâtel. De récentes arrestations ont permis d’établir un lien avec plusieurs cas récents d’escroquerie par usurpation d’identité policière dans le canton.

Plus de «Suisse»

La police a interpellé mardi quatre ressortissants français soupçonnés de se livrer à ce type d'escroquerie. Une partie du butin a pu être récupérée. Les quatre suspects circulaient à Peseux à bord d’un véhicule immatriculé en France, ont indiqué jeudi la police cantonale et le ministère public neuchâtelois dans un communiqué.

Une perquisition menée à l’hôtel où les individus devaient passer la nuit a permis la saisie d’environ 4600 francs ainsi que de bijoux provenant de deux cas survenus le même jour et qui porte sur un préjudice de 4900 francs.

Des dizaines d'affaires de faux policiers

Les quatre individus sont de nationalité française et sont âgés d’une vingtaine d’années. L’un d’eux est mineur. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale et a requis la détention provisoire pour l’un des trois majeurs. Le juge des mineurs a été saisi pour le traitement du cas du prévenu mineur. Les investigations de la police ont établi un lien entre ces individus et plusieurs cas récents d’escroquerie par usurpation d’identité policière.

Un exemple à Yverdon-les-Bains 👇🏻 Des escrocs font vivre un calvaire à une octogénaire romande

Depuis le 1er juillet 2025, pas moins de 70 affaires liées à des faux policiers ont été recensées dans le canton de Neuchâtel, ont précisé le Ministère public et la police. Vingt cas avérés portent sur un préjudice d'environ 230 000 francs. Les 50 autres cas sont relatifs à des tentatives.

(sda/ats)