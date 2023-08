Schwanden: la pluie n'arrange rien au glissement de terrain

Keystone

La situation à Glaris devient critique en raison de la pluie. De nouvelles mesures doivent être prises.

La situation dans la zone de glissement de terrain de Schwanden (GL) s'aggrave en raison des fortes pluies. Le sol est tellement détrempé que de nouvelles mesures de sécurité ont été prises.

Dans la zone de glissement de la Wagenrunse près de Schwanden, le danger augmente avec la pluie ce week-end, a fait savoir l'état-major de conduite communal en début d'après-midi dimanche. C'est pourquoi le barrage complet et l'évacuation de la zone de glissement de la Wagenrunse seront maintenus au moins jusqu'à mardi après-midi prochain.

L'état-major de conduite communal n'a pas non plus exclu que le périmètre de la zone de danger s'élargisse. Par mesure de précaution, il a préparé les entreprises et les riverains à une éventuelle évacuation élargie.

La semaine dernière, environ 10 500 mètres carrés de roche et de terrain meuble se sont mis en mouvement. Une route a été déplacée de dix mètres vers le bas. Les experts estiment qu'un nouveau glissement de terrain d'un volume de 15'000 à 20'000 mètres cubes est possible.

A Braunwald, la rue Gysenegg a été fermée et les habitants de deux maisons riveraines évacués. Dans cette région, les prairies avaient déjà glissé le 7 août 2023 après de fortes pluies. Les habitants de la région de Bächibach, à Luchsingen, ont reçu des recommandations sur le comportement à adopter en cas de nouvelles inondations.

De manière générale, la commission des dangers naturels observe attentivement la situation météorologique et les effets sur les ruisseaux et les ravins de Glaris Sud. La population a été invitée à utiliser les numéros d'urgence habituels avec parcimonie. (chl/ats)