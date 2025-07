Les vacances provoquent des bouchons au Gothard

Le coup d’envoi des vacances d’été a engendré samedi d’importants bouchons sur l’autoroute menant au tunnel du Gothard, avec des files atteignant jusqu’à 11 kilomètres entre Erstfeld et Göschenen, dans le canton d’Uri.

L'attente sur l'A2 avant le portail nord du Gothard était alors de près de deux heures, a indiqué le TCS sur son site Internet. Plus tard samedi après-midi, le bouchon entre Amsteg et Göschenen était encore de six kilomètres pour un temps d'attente d'environ une heure.

En direction du nord, entre Quinto et l'aire de repos d'Airolo au Tessin, le trafic était également bloqué en raison d'une surcharge de trafic, pour une attente estimée à 20 minutes samedi après-midi. Plus au sud, les voyageurs devaient également attendre une vingtaine de minutes au passage de la frontière italienne à Chiasso-Brogeda.

Samedi après-midi, des bouchons se sont formés en direction du Gothard entre Buochs (NW) et le tunnel de Seelisberg au bord du lac des Quatre-Cantons. En raison de la surcharge de trafic et d'une voie de circulation fermée, les voyageurs ont perdu ici environ 25 minutes, selon le TCS.

Embouteillages dès la nuit

Les bouchons au Gothard ont commencé dans la nuit de vendredi à samedi. Au cours de la nuit, le trafic s'est d'abord accumulé sur deux à trois kilomètres, a indiqué Viasuisse à l'agence Keystone-ATS. A partir de quatre heures du matin, le volume de trafic a ensuite rapidement augmenté. Au petit matin, les véhicules étaient déjà bloqués sur dix kilomètres, selon le TCS.

Le service de circulation a recommandé comme itinéraire alternatif d'emprunter l'A13 par le tunnel du San Bernardino – un détour pour les voyageurs venant par exemple du canton de Zurich, où les vacances scolaires ont commencé ce week-end. Dans de nombreux autres cantons, les vacances scolaires ont commencé il y a une semaine déjà, voire fin juin. (tib/ats)