Un Romand découvre un sanctuaire antique en snorkeling



En Grèce, l’archéologue lausannois Julien Beck a identifié ce qu'un écrivain décrivait il y a près de 2000 ans: un sanctuaire dédié à Déméter, déesse de l’agriculture.

Cet été, sous quelques mètres d’eau limpide, l’archéologue suisse Julien Beck a découvert les ruines d’un sanctuaire antique près d'une plage grecque, avec ses bâtiments effondrés et ses fragments de céramique.

D'après 24 Heures, le Lausannois, qui mène des recherches pour l’Université de Genève depuis 2012, a repéré les vestiges à seulement deux mètres de profondeur, près de la plage d'un hôtel du village d’Ermioni. L’équipe, composée de volontaires de différentes nationalités, a travaillé en snorkeling pour collecter les objets, dresser un quadrillage du site et prendre des photos par drone.

Les premiers indices laissent penser qu’il pourrait s’agir du sanctuaire antique de Déméter Thermassia, cité dans la Description de la Grèce, un ouvrage rédigé par Pausanias au IIᵉ siècle. Les fouilles ont déjà permis d'identifier plusieurs bâtiments et Julien Beck pense avoir reconnu un temenos, le mur délimitant l’espace sacré. Des miniatures de lampes à huile, caractéristiques des sites consacrés à Déméter, ont aussi été découvertes.



Certaines tuiles découvertes sur place pourraient dater de la période archaïque, soit environ 700 ans avant Pausanias, ce qui laisserait penser que le sanctuaire aurait été utilisé pendant près d’un millénaire. Cette trouvaille confirme l’intérêt historique de la zone, connue pour ses sites submergés et son riche passé religieux.

De nombreuses questions restent ouvertes sur ce site. Julien Beck confie à 24 Heures qu’il soupçonnait que l’ensemble des vestiges pourrait s’étendre sur plusieurs hectares, peut‑être même sous la plage actuelle. (lem)