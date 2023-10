Grisons: une chute de pierres interrompt le trafic ferroviaire

L'interruption doit durer jusqu'à la fin du service samedi. Les trains de la ligne de la Bernina circulent entre Saint Moritz et Alp Grüm ainsi qu'entre Tirano (I) et Poschiavo.

Voici combien ça peut vous coûter de renverser un chat en Suisse



En février 2022, un automobiliste suisse a renversé un chat et a ensuite laissé l'animal blessé sur la route. Une erreur qui lui coûtera cher.

L'accident s'est produit en février 2022: à six heures du matin, un homme de 48 ans roulait dans une rue. A quelle vitesse? On l'ignore, mais ce qui est en tout cas certain, c'est qu'un chat est passé juste devant sa voiture et qu'une collision s'est produite.