Le train de marchandises avait déraillé le 10 août 2023 dans le tunnel du Gothard. Keystone

«Douche froide»: le tunnel du Gothard ne rouvrira pas avant l'été 2024

Les travaux battent leur plein dans le tunnel ferroviaire du Gothard, fermé au trafic de passagers suite à un accident. Mais la situation est plus complexe que prévu.

Plus de «Suisse»

Le quotidien tessinois Corriere del Ticino n'hésite pas à parler de «douche froide». Et pour cause. La réouverture du tunnel ferroviaire du Gothard pour les trains de voyageurs prendra beaucoup plus de temps que prévu.

Officiellement, les CFF affirment que le tunnel devrait rouvrir «dans les prochains mois». La réalité est tout autre: les travaux vont durer «au moins jusqu'à l'été prochain», a confirmé l'ex-régie fédérale à l'édition dominicale du Corriere. En attendant, les voyageurs devront continuer d'emprunter l'ancienne ligne panoramique, qui rallonge le voyage d'une heure.

Depuis fin septembre, quelques trains de voyageurs empruntent à nouveau le tunnel. Mais ceux-ci ne circulent que le week-end, et à une vitesse réduite: 80 km/h à la place de 200. De plus, pour des raisons de sécurité, certains voyageurs risquent d'être éjectés des trains avant qu'ils ne franchissent le tunnel.

On vous en parlait ici: Le trafic de voyageurs reprend dans le Gothard, mais il y a un piège

Remplacer 22 000 traverses

Pourquoi ces retards dans le planning? Les travaux dans le tunnel se sont révélés beaucoup plus complexes, explique le journal. En effet, le train de marchandises qui a déraillé le 10 août dernier a endommagé non seulement les voies mais aussi la dalle sous-jacente. Il ne suffit donc pas de remplacer huit kilomètres de voies et les 22 000 traverses qui les supportent. En plusieurs endroits, la couche de béton doit également être reconstruite.

Cette situation explique pourquoi les quelques trains de passagers empruntant le tunnel ne circulent que pendant le week-end. S'il s'avérait nécessaire d'évacuer un convoi à la suite d'un accident, il serait impossible d'accueillir des centaines de passagers dans l'autre tube, entre les coulées de béton et autres interventions invasives. (asi)