Les livres préférés de Poutine sont volés jusqu'en Suisse

Une précieuse première édition d'un livre russe du 19ᵉ siècle a été volée dans une bibliothèque de Genève. Et ce n'est pas un cas isolé.

Un gang tient l'Europe en haleine. Partout, ils dérobent de précieux livres russes dans les bibliothèques. Leur méthode est digne d'un film. Des traces mènent en Géorgie.

Que s'est-il passé?

Un recueil de l'écrivain russe Alexandre Pouchkine a été dérobé à la bibliothèque de Genève. Fait explosif: il s'agit d'une première édition du 19e siècle, en langue russe. On ne sait pas exactement quand le vol a eu lieu.

Le ministère public a ouvert une procédure pénale. Il ne souhaite, toutefois, pas s'exprimer davantage sur le sujet, l'enquête étant toujours en cours. Un porte-parole de la ville de Genève a déclaré que la bibliothèque, connue jusqu'en 2006 sous le nom de Bibliothèque publique universitaire, avait renforcé ses mesures de sécurité. C'est ce que rapporte la Tribune de Genève.

Alexandre Pouchkine est considéré comme le fondateur de la littérature russe moderne. Avec ses poèmes, ses drames et ses récits, cet aristocrate a ouvert la voie à l'utilisation de la langue russe courante - à l'époque, la classe supérieure russe parlait français.

Une exposition Pouchkine à Saint-Pétersbourg en décembre 2023. Image: keystone

Qui est derrière tout ça?

On soupçonne un gang géorgien d'être à l'origine de ce vol. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, des vols similaires se multiplient dans différents pays européens: des premières éditions de littérature russe du 19ᵉ siècle sont régulièrement dérobées dans les bibliothèques. Outre les œuvres de Pouchkine, on trouve également parmi elles celles de Nikolaï Gogol et de Mikhaïl Lermontov.

Le gang semble très bien organisé et agir avec prudence. Ils visitent des bibliothèques et se font passer pour des scientifiques travaillant sur la littérature russe. Pour leurs «recherches», ils exigent d'avoir accès aux ouvrages en langue originale russe – qu'on ne peut pas emprunter. Ils les photographient ensuite abondamment et sous toutes les coutures, et prétendent vouloir revenir plus tard.

Avant leur deuxième visite, ils font des copies des livres. Lorsqu'ils doivent ensuite rendre les originaux à la bibliothèque, ils rendent à la place les copies et gardent les originaux. Dans certains cas, il a fallu des mois pour que la supercherie soit découverte.

Dans d'autres cas, les voleurs se sont épargné la peine: un complice a distrait le bibliothécaire pendant que l'autre s'enfuyait avec les livres.

Quel est le motif?

Le gang géorgien vend les livres à des prix exorbitants à des collectionneurs en Russie. Des sommes équivalentes à 30 000, 50 000 ou même 100 000 francs sont payées, comme l'ont découvert les enquêteurs français – des cas sont également connus en France. Ils expliquent ces prix élevés par le nationalisme russe, qui s'est renforcé avec la guerre d'agression contre l'Ukraine.

Des fidèles orthodoxes ont célébré Noël le 7 janvier en Géorgie - les relations avec la Russie restent tendues. Image: keystone

Les écrivains russes du 19e siècle ont souvent écrit sur les conquêtes de l'empire tsariste. Vladimir Poutine avait personnellement salué Alexandre Pouchkine comme étant le plus grand dramaturge de l'histoire russe. Depuis, il intègre fréquemment des citations et des références de l'auteur dans ses discours belliqueux. Il s'en est montré enthousiasmé à plusieurs reprises. En 2016, il a déclaré qu'il avait toujours un livre de Lermontov sur son bureau.

Une employée de Christie's présente, en 2015, la première édition de 1831 de Boris Godounov d'Alexandre Pouchkine. Image: imago stock&people

Les enquêteurs français présupposent que les commanditaires de ces vols «soient animés par des intentions plus ambitieuses que le seul enrichissement personnel», rapporte Le Parisien qui cite le rapport de synthèse L’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC):

«Il est possible d’émettre l’hypothèse d’un projet de plus grande ampleur visant à rapatrier ce précieux patrimoine culturel devenu symbolique et identitaire»

L'implication possible du Kremlin dans ces opérations demeure incertaine. Ce patrimoine culturel est principalement présent dans les pays baltes, en France et en Suisse, terre d'accueil des émigrés russes fuyant la révolution de 1917 avec leurs bibliothèques personnelles.

