Anciens détenus russes à l'entraînement dans le groupe Wagner: la troupe ne semble pas bien équipée, les soldats marchent avec des bottes en caoutchouc. image: Ria novosti

Les guerriers de Poutine sortent de l'ombre: sur les traces du groupe Wagner

Pendant longtemps, le groupe Wagner a agi dans l'ombre. Officiellement, cette troupe de mercenaires n'existait même pas. Avec ses interventions en Ukraine, l'armée privée du Kremlin apparaît désormais au grand jour.

Kurt Pelda, Bakhmout / ch media

Le bruit des canons s'entend de loin. Dans les collines entourant la ville de Bakhmout, âprement disputée, les deux forces armées ont caché leurs canons. Au sommet d'une colline, un lance-roquettes américain Himars tire des projectiles guidés par GPS dans le ciel.

Un semi-remorque ukrainien est en train de décharger un obusier blindé de l'époque soviétique sur la route. Le conducteur met immédiatement le lourd véhicule en position dans un champ voisin, caché derrière quelques arbres. «Nous pouvons tirer nos grenades pendant dix minutes maximum avant de risquer d'être vus puis bombardés par des tirs de riposte», explique un artilleur ukrainien.

Dès qu'une artillerie tire, elle peut être détectée par les drones ennemis, ou un radar de reconnaissance situé de l'autre côté du front. Il peut alors mesurer la trajectoire des projectiles et calculer l'emplacement exact du canon.

Bakhmout dispose d'une petite gare assez endommagée et n'est pas sans importance sur le plan militaire. En effet, une importante route de liaison part d'ici et mène à des localités également disputées. Le Kremlin semble s'être mis en tête de conquérir Bakhmout à tout prix. La petite ville fait partie de la région de Donetsk, c'est-à-dire l'une des quatre régions ukrainiennes annexées par Vladimir Poutine, bien que ses troupes n'en contrôlent qu'une partie.

La ville de Bakhmout est âprement disputée. Image: sda

Le fer de lance des assaillants est souvent constitué de mercenaires du groupe Wagner, une armée privée de l'entrepreneur russe Evgueni Prigojine. Ce dernier est parfois surnommé le «cuisinier de Poutine» car il a souvent régalé l'ancien lieutenant-colonel des services secrets.

Les mercenaires de Prigojine ont attaqué de front à plusieurs reprises la ville de Bakhmout, bien défendue et fortifiée. Ils ont subi de lourdes pertes, mais ont finalement réussi à se rapprocher de la ville. Ce front dans la région de Donetsk est ainsi l'un des rares où les troupes de Moscou progressent encore.

La «zone grise»

Nous sommes en bas, au bord de la rivière d'à peine 30 mètres de large qui coupe la ville en deux. Le côté ouest avec le centre-ville est sous contrôle ukrainien, mais à l'est, ce n'est plus aussi évident. Les quartiers de l'est font partie de la «zone grise», c'est-à-dire du territoire contesté.

Un pont pour piétons traverse la rivière, mais par mesure de sécurité, les Ukrainiens ont fait sauter le passage. Les civils qui ont fait leurs courses à l'ouest utilisent désormais une passerelle en bois à moitié immergée dans l'eau pour se rendre dans leurs maisons situées du côté est, avec de la nourriture et des bouteilles d'eau potable.

Tout à l'est de la ville se trouve l'Art Winery, une fabrique de champagne dont l'origine remonte à l'après-guerre soviétique. A l'époque, les communistes du Kremlin voulaient eux aussi péter le champagne en tant que vainqueurs contre Hitler, c'est pourquoi il fallait créer une cave. Ils pensaient avoir trouvé le lieu de production et de stockage idéal dans une ancienne mine de gypse, où les Allemands avaient abattu et enterré environ 3000 Juifs pendant la guerre.

Le chef de Wagner avec les runes SS

Bien que Bakhmout soit situé à environ 400 kilomètres de la péninsule de Crimée, c'est ici que le célèbre vin mousseux de Crimée a été produit. Selon les données de l'entreprise, les cavernes de l'ancienne mine de gypse renferment plusieurs millions de bouteilles de vin mousseux et, dans ce contexte, il n'est pas étonnant que certains autochtones accusent les mercenaires de Wagner de faire régulièrement des incursions à Art Winery pour s'y approvisionner en vin mousseux.

D'autres Ukrainiens pensent au contraire que leur propre armée s'est installée dans les installations souterraines de la cave. Du côté ukrainien, l'alcool est strictement interdit. Il n'est pas possible de vérifier ces rumeurs car la partie est de la ville est trop dangereuse pour une visite journalistique.

Le groupe Wagner a connu sa première mission en tant que mercenaire non loin de Bakhmout. Et ce lorsque Moscou a attisé une révolte dans le Donbass en 2014 et que les séparatistes prorusses ont commencé à s'enrichir et à se battre entre eux. Les soldats de Wagner ne se sont pas contentés de combattre les Ukrainiens, ils ont tout simplement tué les chefs de milice prorusses qui ne voulaient pas se plier sans broncher aux diktats de Moscou. A l'époque et aujourd'hui encore, le chef militaire du groupe de mercenaires s'appelle Dmitri Outkine.

Dmitri Outkine est un néonazi chauve qui a orné son torse de runes SS et d'autres tatouages nazis. Aujourd'hui âgé de 52 ans, il porte le nom de guerre de Wagner. Ceci car il admire non seulement Adolf Hitler, mais aussi son compositeur préféré, Richard Wagner. Outkine a grandi dans le centre de l'Ukraine, puis il est devenu lieutenant-colonel du GRU, le service de renseignement militaire russe.

Après les premières missions dans le Donbass, Outkine a conduit ses mercenaires en Syrie pour soutenir le régime brutal du dictateur Assad. En 2015, la Russie y est intervenue, principalement avec l'armée de l'air. Le sale boulot au sol était effectué par les mercenaires de Wagner, bien que ceux-ci n'existaient pas officiellement. Evgueni Prigojine a nié avec véhémence pendant des années avoir quelque chose à voir avec cette troupe.

Depuis que le groupe Wagner a combattu dans la région d'Izioum, reprise entre-temps par les Ukrainiens, et qu'il est engagé chez Bakhmout, le portrait de Prigojine apparaît sur les flyers publicitaires de l'armée privée. L'entrepreneur est considéré comme un proche de Poutine et ses mercenaires sont engagés partout où les intérêts du Kremlin en matière de politique étrangère l'exigent.

La ligne Wagner, un système de barrages antichars et de positions défensives, est censée stopper les avancées ukrainiennes. image: twitter

De telles actions n'aboutissent pas toujours. En Syrie, le régime a promis à l'une des entreprises de Prigojine des parts sur le produit de la vente de champs pétrolifères si les mercenaires reprenaient ces régions pour Damas. En février 2018, des mercenaires russes et des forces syriennes ont tenté d'arracher un champ de pétrole aux milices kurdes soutenues par les Etats-Unis dans le nord-est du pays.

Comme des forces spéciales américaines y étaient également stationnées, l'attaque s'est soldée par une débâcle. Les missiles Himars et les attaques de l'armée de l'air américaine ont pulvérisé les assaillants, tuant également un nombre inconnu de Russes. Le groupe Wagner était par ailleurs connu pour sa brutalité, du moins en Syrie.

Par exemple, des mercenaires russes ont assassiné un Syrien capturé à l'aide d'une masse. Avec une pelle, ils lui ont coupé les mains et la tête avant d'asperger le corps d'essence et de le brûler. Cette scène a été filmée par de nombreux téléphones portables.

Des détenus recrutés pour travailler en Ukraine

En Libye également, le groupe Wagner a apporté un soutien essentiellement logistique à l'attaque d'une milice anti-gouvernementale contre la capitale Tripoli. Il a été vaincu en 2020 après que des drones turcs aient tiré sur les assaillants. Au Mali, en revanche, il s'agit aujourd'hui pour le groupe Wagner d'obtenir des revenus de mines d'or et dans la République centrafricaine, d'accéder à des mines de diamants.

Des mercenaires de Wagner photographiés au Mali. Image: sda

Cependant, l'engagement de loin le plus important et le plus coûteux du groupe Wagner a lieu en Ukraine. Prigojine, qui a notamment passé neuf ans en prison en Union soviétique pour un vol à main armée, a été filmé cet été dans une colonie pénitentiaire russe alors qu'il recrutait des détenus pour sa troupe. Si les détenus survivent à leur mission en Ukraine, ils seront libres et recevront un salaire substantiel.

L'emblème de Wagner image: twitter

Dans les écrits de propagande du groupe Wagner, les mercenaires sont volontiers décrits comme des musiciens qui ont connu le monde entier lors de leurs tournées de concerts internationaux. Les combattants Wagner agissant en Ukraine sont presque tous originaires des régions de l'ex-Union soviétique.

En plus de l'engagement au front, ils s'occupent également de la construction de la «ligne Wagner». Il s'agit d'un système de barrages antichars et de positions de défense. Loin derrière le front actuel dans le Donbass, ce dispositif doit permettre d'arrêter une future attaque de chars ukrainiens.