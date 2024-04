La conférence doit servir de plateforme de dialogue pour identifier les voies susceptibles de mener à une paix globale, juste et durable pour l'Ukraine, fondée sur le droit international et la Charte des Nations Unies. Il s'agira de développer une compréhension commune parmi les Etats participants concernant la voie à suivre puis de déboucher sur une feuille de route concrète pour la participation de la Russie au processus de paix.

La Suisse organise une conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine, qui devrait se tenir les 15 et 16 juin au Bürgenstock NW. Après des discussions exploratoires, le Conseil fédéral estime mercredi que les conditions sont réunies pour lancer un processus de paix.

La Suisse organise une conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine, prévue les 15 et 16 juin dans le canton de Nidwald.

Voici le canton qui possède les voitures les plus chères de Suisse

La valeur des voitures en circulation n'est pas la même suivant le canton. C'est en Suisse romande qu'on trouve les véhicules les plus modestes. Voici le classement.

Les Valaisans roulent tous en Subaru, les Genevois en SUV et les Zurichois en Lamborghini: chaque canton a sa voiture favorite, du moins selon les clichés. Ce qui est vrai, par contre, c'est que la valeur moyenne des véhicules change d'une région à l'autre. En d'autres termes, dans certains cantons, on trouve des voitures plus chères que dans d'autres. C'est ce qui montre une étude d'AXA, diffusée ce mercredi.