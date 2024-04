Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a affirmé mardi aux côtés de son homologue russe Sergueï Lavrov que Pékin renforcerait la coopération avec Moscou et défendrait avec son voisin «l'équité et la justice».



Pékin et Moscou ont intensifié leur coopération économique et militaire ces dernières années et leur «partenariat stratégique» n'a fait que se renforcer depuis l'invasion de l'Ukraine fin février 2022.

Bild: sda

A la fin d'une visite de deux jours en Chine, Sergueï Lavrov s'est entretenu mardi après-midi avec le président chinois Xi Jinping. «Nous tenons à exprimer notre plus grande reconnaissance et notre admiration pour les succès que vous avez remportés au fil des ans et, surtout, au cours de la dernière décennie sous votre direction», a-t-il dit à son hôte, selon les agences de presse russes.