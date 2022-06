Les services secrets suisses s'attendent à davantage de cyberattaques

Le monde se scinde en deux sphères d'influence, l'une américaine, l'autre chinoise. Les réponses communes aux défis globaux que sont le terrorisme, la prolifération nucléaire, les pandémies ou encore le changement climatique sont de plus en plus difficiles en raison de ces confrontations entre blocs. (ats/asi)

Le partenariat anti-occidental entre la Chine et la Russie est devenu plus étroit. Le phénomène pourrait se renforcer avec la césure de février 2022.

Le conflit à l'est de l'Europe et la pandémie de coronavirus n'ont toutefois fait que renforcer des tendances politico-sécuritaires existantes. L'ordre mondial est déjà marqué par la rivalité stratégique entre les Etats-Unis et la Chine .

Pour le SRC, la menace terroriste en Suisse reste élevée. Le scénario le plus probable en Suisse est actuellement celui d’un acte de violence commis par un auteur isolé et inspiré par le djihadisme selon un mode opératoire très simple.

En 2021, 202 événements ont été observés dans le domaine de l’extrémisme de gauche violent et 38 dans celui de l’extrémisme de droite violent. Contrairement à l'extrémisme lié au Covid-19, les extrémismes de gauche et de droite devraient se renforcer. Les violences devraient augmenter surtout en lien avec des confrontations entre les deux blocs.

«Nous sommes les témoins d’un changement d’époque qui ébranle et modifie», écrit la ministre de la défense Viola Amherd en préambule du rapport annuel du SRC. Le conflit impose à l'Europe et à la Suisse de repenser la politique de sécurité .

Peur du black-out: faut-il parer les Alpes d'énormes panneaux solaires?

Avec la guerre en Ukraine, les craintes d'un black-out énergétique cet hiver se renforcent et les discussions se multiplient sur la nécessité de développer les énergies renouvelables en Suisse. Au niveau politique, le Conseil des Etats réfléchit à l'installation de grands parcs photovoltaïques dans les montagnes. Eclairage en 5 points.

Le risque d'un black-out électrique cet hiver se fait de plus en plus sérieux. Christoph Brand, le chef du plus grand groupe énergétique suisse Axpo, a enfoncé le clou ce jeudi 23 juin sur Blick TV: soulignant que la Russie a réduit de 60% ses livraisons de gaz à l’Europe depuis une semaine et que la moitié du parc nucléaire français est actuellement hors service, il dit ne pas exclure une pénurie d'électricité en hiver prochain et une politique de rationnement à l'avenir.