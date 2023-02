Les Suisses ont fait preuve d'une grande générosité envers l'Ukraine

Un convoi humanitaire et des habitants de Charmey (FR) accueillant des réfugiés venant d'Ukraine, en mai 2022. Image: sda

L'invasion russe en Ukraine a suscité une générosité exceptionnelle en Suisse.

La Confédération, les cantons, les églises, les entreprises et les œuvres d'entraide suisses ont donné des fonds et des marchandises à hauteur de plusieurs millions en faveur de l'Ukraine.

La Chaîne du Bonheur a par exemple reçu jusqu'à fin 2022 plus de 130 millions de francs de dons pour l'aide en Ukraine et dans les pays voisins.:

«Il s'agit du second montant de dons le plus élevé reçu par l'organisation» Judith Schuler, de la direction de la Chaîne du Bonheur

Les cantons de Zurich et du Valais ont versé respectivement un million et 300 000 francs au Comité international de la Croix-Rouge et à la Chaîne du Bonheur. De nombreuses villes et communes ont fait don d'un franc par habitant.

La petite œuvre d'entraide privée bernoise «Bär&Leu», qui soutient depuis plus de 20 ans les personnes dans le besoin en Ukraine, s'est également montrée surprise par la grande générosité des donateurs. Outre les dons d'argent, de grandes quantités de vêtements chauds et de sacs de couchage ont par exemple été mis à disposition avant Noël.

Depuis mars 2022, l'organisation a envoyé environ 15 à 20 tonnes de matériel en Ukraine avec l'aide de dix semi-remorques. Six à huit Ukrainiens et Ukrainiennes ont participé au chargement des camions. Un prochain transport est prévu pour le 24 mars. L'organisation prévoit d'envoyer un camion vers l'Ukraine tous les deux mois, a indiqué son président Heiner Bregulla.

Quant au montant total de l'aide financière fournie par les cantons, les communes et les villes, ni le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ni la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF), ni l'Union des villes suisses n'étaient en mesure de fournir des indications. Des chiffres concrets ne devraient être disponibles qu'à l'automne. (ats/jch)