Le coût du gaz en Suisse a explosé en raison de la guerre en Ukraine

Les prix sur les marchés européens du gaz et de l'électricité ont encore grimpé avec la guerre en Ukraine. Voici les conséquences pour les Suisses.

Les turbulences sur les marchés de l'énergie ont déjà eu un impact sur les prix du gaz pour les ménages. Chez le fournisseur de gaz Energie 360°, l'ancien Erdgas Zürich, le prix a augmenté de 84% en six mois au 1er avril.

Interrogé par l'agence de presse AWP, le porte-parole de l'entreprise Michael Walser a déclaré que la situation tendue sur les marchés allait continuer à se traduire par des prix volatils dans un avenir proche.

Les prix du gaz sont adaptés chaque mois

Dans la situation actuelle, les prix du gaz ne peuvent plus être fixés sur plusieurs mois. «Nous réévaluons la situation en permanence et, si nécessaire, nous adaptons temporairement les prix du gaz tous les mois.» Au 1er mai, il n'y aura toutefois pas de nouvelle augmentation.

En attendant, les tarifs de l'électricité pour les ménages ne sont fixés en Suisse qu'une fois par an pour le changement d'année. Lors de la prochaine ronde tarifaire en automne, la ministre de l'Energie Simonetta Sommaruga (PS) souhaite observer de près l'ampleur de l'augmentation des prix de l'électricité pour les particuliers et quelles mesures sont éventuellement nécessaires, au moins pour les ménages à bas revenus et certaines PME.

En raison de la hausse des prix de l'énergie, le Conseil fédéral a déjà mis en place un groupe de travail chargé d'examiner si des mesures sont nécessaires pour soulager les cas de rigueur. Un plafonnement des prix par la Confédération n'entre toutefois pas en ligne de compte, a-t-on appris.