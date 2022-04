Parmelin sous pression: est-il trop laxiste avec les oligarques russes?

Ce que demande le PS, c’est la constitution d’une «task-force» au sein du Seco. Une sorte de brigade financière, dont la mission serait d’aller chercher des avoirs appartenant à des Russes placés sur la liste des 800, qui n’apparaissent pas sous leur nom, mais sous celui d’une fondation, d’un tiers ou d’un trust (une société gérant les biens et la fortune d’un ou plusieurs bénéficiaires).

«Le Seco applique une ligne officielle datant de 2014, l’année où l’Europe a pris des sanctions contre la Russie suite à l’annexion par cette dernière de la Crimée. Il s’agissait alors de ménager le plus possible les avoirs russes présents en Suisse ou sur des comptes suisses, dans une sorte de fidélité à la grande tradition bancaire helvétique.»

Les deux signataires de la plainte en veulent surtout au Seco, le Secrétariat à l’économie, rattaché au DEFR de Guy Parmelin et chargé de cette vaste campagne de blocage de fonds. Ils lui reprochent entre les lignes de «jouer la montre» d'entente avec les cantons. Ceux-ci, invoquant le secret fiscal, renâcleraient à transmettre des informations capitales au Seco. Guy Parmelin a, paraît-il, donner de la voix pour qu'il soit mis fin à cette étrange interprétation du fédéralisme dans un moment d'une telle urgence.

Dans leur lettre, les coprésidents du PS, Mattea Meyer (ZH) et Cédric Wermuth (AG), s’appuyant sur l’article 71 de la loi sur la procédure administrative, qui dispose que chacun peut dénoncer des carences de nature administrative, affirment que le DEFR manque à ses devoirs en ne prenant pas suffisamment le taureau des sanctions par les cornes.

Le Conseil fédéral prend-il son temps pour geler les comptes des oligarques russes? Le Parti socialiste le pense et cela l'agace au plus haut point. Mardi, il a adressé une lettre recommandée au gouvernement, avec plainte contre le Département de l’économie (DEFR), accusé de traîner les pieds dans sa traque aux avoirs russes, émargeant à la liste des 800 propriétaires visés par les sanctions européennes, reprises par la Suisse .

Guy Parmelin sent la colère monter. Image: sda

