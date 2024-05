Unil occupée: des centaines de personnes rassemblées samedi

Un second professeur, le sociologue Olivier Fillieule, apporte également son soutien, rappelant «que le but des enseignants est de transformer les étudiants en citoyens». Il réclame «une transparence totale» de l'Université sur ses collaborations avec les institutions israéliennes, une revendication reprise dans une lettre adressée à la direction et que le personnel de l'UNIL est appelé à signer.

«Gaza, l'UNIL est avec toi» et «A bas l'apartheid israélien» scandent les participants, entre deux prises de parole. Joseph Daher, professeur invité de l'UNIL, tiendra plus tard une conférence. Il salue la mobilisation des étudiants qui «s'indignent pour quelque chose qui est inacceptable, un génocide» , dit-il.

Sur le campus, des drapeaux palestiniens et diverses banderoles signalent l'occupation des lieux et rappellent les revendications des étudiants. Point d'orgue de la journée, un rassemblement a attiré quelque 400 personnes sur le site. Il s'est déroulé dans une ambiance détendue, les participants restant hors du bâtiment.

Plusieurs centaines de personnes ont afflué samedi sur le campus de l'Université de Lausanne (UNIL) pour soutenir les étudiants qui se mobilisent pour la cause palestinienne. Assemblées générales, ateliers, yoga, musique et discussions ont rythmé la journée.

«Tu te sens fille ou garçon?» Fichons la paix aux enfants!

Une extension inconsidérée du domaine de la science a poussé une faculté de l'Université de Genève à soumettre un questionnaire des plus intrusifs à des enfants et à leurs parents. La ministre genevoise de l'instruction publique a bien fait d'ordonner son retrait.

On pense à Houellebecq. A l’absurdité de l’époque racontée sur un ton neutre et contre laquelle on ne peut rien. Eh bien, si, on peut quelque chose. Preuve en est la fin de la récré sifflée mercredi par la ministre genevoise de l’instruction publique, Anne Hiltpold. La cheffe du DIP a ordonné le retrait d’un questionnaire soumis aux parents, ainsi qu’aux plus grands des élèves d’une école primaire du chef-lieu cantonal.