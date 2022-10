La spooky devanture clive les Chablaisiens. image: dr

«Sordide!» Des bouts de cadavres pendouillent à Monthey et ça choque

Bouts de jambes en sang et cadavre déchiqueté: Monthey tourisme a installé son décor d'Halloween et une partie des citoyens se disent choqués, rapporte Le nouvelliste. D'autres sont ravis de la mise en scène. Alors, trick or treat?

«Honteux, sordide, monstrueux!» Un Chablaisien indigné Le nouvelliste

Certes, Halloween et son cortège de monstres et zombies tout droit venus d'un imaginaire bien nourri par les grosses productions américaines font un brin tache d'huile au pays bien ordonné des montres et du chocolat.

En Romandie, certaines communes n'hésitent pourtant pas à marquer le coup, malgré les grincements de dents. C'est le cas de Monthey tourisme (VS), qui a sorti ses plus beaux bouts de jambes ensanglantés et autres cadavres emmaillotés de sac-poubelle de ses placards, pour les pendre comme des gigots sur sa devanture.

Amusant? Pas pour tout le monde, comme le rapporte le journal Le nouvelliste. Certains, clairement plus friands de la fête des Mères que celle des morts, ont saisi leur plus belle plume (leur plus chic clavier) pour incendier la boîte mail de Monthey tourisme:

«Nous essayons de faire en sorte que nos enfants ne voient pas tout et n’importe quoi. Et dans les lieux publics, on leur montre ça?» Un citoyen à Monthey tourisme Le Nouvelliste

«C’est un manque total de respect de l’être humain, quelle horreur! Un citoyen à Monthey tourisme le nouvelliste

Qui a peur du loup bout de jambon? image: dr

«Un événement décalé»

Halloween, de nos jours, est l'occasion d'être un peu décalé, de se déguiser, de se faire peur à coup d'histoires d'horreur ou d'événement ad hoc, de sonner aux portes et réclamer un dû.

De son côté, Monthey tourisme ne compte pas remballer ses fausses gouttes de sang, qui s'insèrent...

«(...) dans le cadre d’un événement qui se veut décalé et qui permet, d’une certaine façon, d’exorciser les tragédies actuelles» Monthey tourisme Le nouvelliste

La plupart des commentaires négatifs proviennent d'un groupe Facebook dédié à la ville de Monthey, nous avise Lynn Beguelin, responsable de l'office. D'autres ont réagi de façon enthousiaste après avoir découvert l'article du Nouvelliste. Malgré des opinions singulièrement clivées, les hideux embellissements ont reçu l'aval de la ville de Monthey lundi soir.

(jod)