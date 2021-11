C'est Halloween: les 10 blessures les plus gores du sport 😱

Attention: cet article contient des images et des vidéos pouvant heurter la sensibilité des lecteurs.

Un javelot dans le dos

Salim Sdiri a frôlé la mort en 2007 lors du meeting de Rome. Le Français, spécialiste du saut en longueur, était en train de se rhabiller entre deux essais lorsqu'il a été terrassé par un javelot expédié par le Finlandais Tero Pitkamäki.

Image: EPA

Hospitalisé pendant deux semaines à Rome avec une plaie ouverte profonde de 7 cm, le foie et le rein droit touchés, Salim Sdiri a porté plainte contre la Fédération italienne et la Fédération internationale d’athlétisme, dénonçant le manque de sécurité entourant les athlètes.

Une cheville démantelée

La saison 2017-2018 de NBA avait débuté depuis seulement six minutes lorsque le nouveau meneur des Celtics (Gordon Hayward) est lourdement retombé sur la cheville gauche après un duel avec LeBron James. Verdict: double fracture avec luxation du tibia et de le cheville. «C'est la pire blessure que j'aie vue dans ma carrière», a admis la star Kyrie Irving, présente sur le parquet ce soir-là.

Un index brisé

Le rugbyman et capitaine des Harlequins James Horwill a subi une horrible blessure à la main gauche en 2016.

(pour visualiser l'image, cliquez au centre)

Dur au mal, l'Australien a continué à jouer pendant 60 minutes lors du choc contre Leicester, avant de solliciter l'expertise des médecins. Il a alors mordu son maillot et respiré bruyamment pendant que le service médical tentait de redresser son doigt et de le fixer avec une attelle, mais la raison l'a emporté et James Horwill a fini par quitter la pelouse.

Une réception en enfer

Samir Aït-Saïd avait rendez-vous avec l'histoire aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Mais cette histoire-là s'est terminée tragiquement.

(attention à la dureté des images)

À la réception de son triple salto arrière, le gymnaste français de 26 ans s'est brisé la jambe gauche (tibia et péroné fracturés).

Image: AP

La violence du choc a ému le public brésilien, qui l’a applaudi lors de sa sortie sur une civière.

Gorge tranchée

Le 22 mars 1989, Clint Malarchuk a eu la veine jugulaire sectionnée par la lame d'un patin adverse.

Son témoignage en 2019 «Sur le coup, je n'ai rien senti. Je croyais que c’était mon masque qui avait été touché. Puis, j’ai vu le sang gicler sur la glace, beaucoup de sang. Ce n’était vraiment pas beau à voir. J’étais convaincu que j’allais y passer. Je craignais aussi une chose: que ma mère me voie mourir à la télé.Et je me préparais à mourir. J’ai réclamé l’aumônier de l’équipe. J’ai aussi demandé au préposé à l'équipement d’appeler ma mère pour lui dire que je l’aimais.» Clint Malarchuk sur Radio-Canada.

Le gardien de but a perdu tellement de sang qu'à la vue de la scène, des spectateurs présents en tribunes se sont évanouis, quand d'autres ont eu une crise cardiaque.

Clint Malarchuk a survécu grâce à l'intervention rapide de l'équipe médicale et aux 300 points de suture que les médecins lui ont administré à son arrivée aux urgences. Grâce à son mental, aussi: il est revenu sur la glace seulement 10 jours après cette tragédie.

Un coude disloqué

Les images de Janos Baranyai se luxant le coude aux Jeux de Pékin en 2008 ont été vues plus de 15 millions de fois sur YouTube.

Elles sont terribles 😢 Vidéo: YouTube/celtic96

Le pauvre haltérophile hongrois, qui tentait de soulever 148 kg, s'est déchiré les ligaments lors de sa tentative.

Image: Keystone

«J'ai regardé la vidéo deux fois afin de voir quelle avait été mon erreur. Mais je n'en ai trouvé aucune. Je le referais exactement de la même manière» Janos Baranyai sur ESPN

Double fracture tibia-péroné

On jouait la 10e minute du match amical entre la France et la Chine, en juin 2006, et Djibril Cissé touchait l'un de ses premiers ballons du match lorsqu'il a fait une mauvaise chute. Ses coéquipiers, rapidement arrivés près de lui, ont tout de suite compris la gravité de la situation. William Gallas s'est tourné vers le sélectionneur Raymond Domenech pour lui dire: «C'est mort».

Longuement soigné sur le terrain, le buteur a été emmené sur une civière et conduit à l'hôpital de Saint-Etienne, où il a été opéré pour une double fracture tibia-péroné.

Une jambe brisée en deux

Alors qu'il disputait le Tournoi NCAA avec Louisville en 2013, le jeune arrière Kevin Ware est mal retombé en tentant de contrer un tir. Sa jambe s'est alors littéralement brisée en deux. Face à cette terrible scène, les joueurs des deux équipes ont fondu en larmes.

(attention à la dureté de l'image)

Opéré durant deux heures d'une fracture ouverte, le jeune homme est revenu au jeu par la suite, sans toutefois parvenir à s'imposer en NBA.

Un oeil gros comme une balle de golf

Ce visage, c'est celui du combattant UFC Matt Mitrione au lendemain de son rendez-vous contre Travis Browne il y a 5 ans. Le fighter américain s’est fracturé le plancher de l’orbite de l’œil droit après avoir été atteint accidentellement par son rival. «Comble de malheur, il a aussi été victime d’une luxation d’une épaule», a ajouté un site canadien.

Un tibia droit détruit

La rencontre du championnat sud-africain entre les Black Aces FC et les Carara Kicks est restée dans l'histoire pour le très mauvais geste de Felix Muamba-Musasa. Ce dernier a mal maîtrisé son intervention sur Oupa Ngubule alors que les deux joueurs se disputaient le cuir près de la ligne de touche.

Muamba-Musasa a logiquement été expulsé avant de présenter ses excuses à Ngubule, dont le tibia a été détruit sous la violence du choc.

(jcz)

