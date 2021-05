Suisse

Histoire

En Suisse, bientôt un mémorial pour les victimes du national-socialisme?



A Berne, bientôt un mémorial pour les victimes du national-socialisme?

Plus de 30 organisations ont demandé, mardi, au Conseil fédéral, de créer à Berne un mémorial dédié aux victimes des camps de concentration nationaux-socialistes. Environ 150 signataires soutiennent cette proposition.

Comme le mémorial de l'Holocauste à Berlin, celui de la Suisse aura lieu à Berne et prendra la forme d’une intervention artistique, soulignent, mardi 25 mai, dans un communiqué commun, plusieurs organisations. On compte parmi celles-ci la Fédération suisse des communautés israélites, le Centre d'études juives de l'Université de Bâle et les Archives d'histoire contemporaine de l'EPF de Zurich.

Quel serait le but de ce mémorial?

Permettre de rendre hommage aux victimes ayant un lien avec la Suisse du national-socialisme et à leur destin.

Garantir par le biais d’expositions permanentes et temporaires la fonction de transmission d’informations sans avoir uniquement pour préoccupation le passé.

Etre un lieu de mise en réseau virtuel, doublé d’une base de données des victimes.

Donner de la visibilité avant qu'il ne soit trop tard

Selon les organisations, plus de mille personnes ayant un lien avec la Suisse ont connu les horreurs des camps de concentration nationaux-socialistes. Leurs récentes recherches montrent que plus de 200 d’entre elles ont péri. «Plus le temps passe et plus se font rares les témoins des crimes du national-socialisme.», expliquent-elles.

«75 ans après la fin de la guerre, un lieu de mémoire et de réflexion sur ce que sont l’exclusion et la discrimination des victimes voit enfin le jour en Suisse»

Outre l'ex-conseillère fédérale Ruth Dreifuss, on retrouve:

Le cinéaste Markus Imhoof, connu pour son film, «La barque est pleine».

La conseillère nationale Marianne Binder-Keller (PDC/AG).

Quelques-uns des derniers témoins de l’époque, dont l'ancienne juge fédérale Vera Rottenberg.

